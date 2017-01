Euro s-a depreciat la 3,26 lei

Moneda naţională s-a apreciat, ieri, pînă la 3,2606 lei/euro, de la 3,2726 lei/euro cît era luni, ca urmare a ordinelor de vînzare de valută ale investitorilor străini cu plasamente în ţările din regiune, susţin analiştii. "Investitorii străini au continuat să îşi deschidă noi poziţii pe termen lung pe monedele emergente care le oferă cîştiguri mai ridicate, ceea ce dus la aprecierea leului", a spus analistul Credit Europe Bank, Melania Hăncilă. Moneda europeană era cotată la 3,2620-3,2660 lei la prima oră de tranzacţionare pe piaţa românească, dar pînă la jumătatea zilei euro a pierdut teren pînă la 3,2560 lei.

Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat în prima parte a zilei între 1,3335 şi 1,3370 dolari/euro, iar în jurul orei 13:30, ora României, cotaţia era de 1,3339 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu 87 de lei vechi (0,35%) faţă de dolar, de la 2,4514 lei/dolar, cît era luni, la 2,4427 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 6,87% pe an faţă de 7,05% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut uşor la 7,39% pe an, de la 7,56% pe an, cît era luni. Dobînzile interbancare locale la depozitele cu scadenţa la o zi (overnight) în lei au continuat să încadreze nivelul dobînzii cheie, de 7,25% pe an, respectiv la 6,90-7,40% pe an.