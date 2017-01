Euro s-a menţinut la 3,26 lei

Euro era cotat, la închiderea şedinţei de schimburi valutare de ieri, la 3,2575 lei, la o cotaţie sub cea de vineri, dar volumul ordinelor tranzacţionate a fost mediu, iar cursul nu a fluctuat foarte mult, susţin dealerii. Leul era cotat la 3,2600-3,2650 lei în deschiderea şedinţei valutare de ieri, iar după creşterea cotaţiei monedei europene la 3,2635 lei, a urmat scăderea pînă la 3,2550 lei/euro. Spre finalul şedinţei, leul a început să piardă teren, iar piaţa s-a închis la cotaţia de 3,2575 lei/euro, în creştere spre nivelul de 3,26 lei/euro. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu 43 de lei vechi faţă de euro (0,13%) de la 3,2648 lei/euro, cît era vineri, la 3,2605 lei/euro.

Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 79 de lei vechi faţă de dolar (0,33%) de la 2,4296 lei/dolar, cît era vineri, la 2,4217 lei/dolar. "Dolarul are o uşoară tendinţă de depreciere faţă de mai multe monede. Cea mai mare depreciere s-ar părea că a avut-o ieri, faţă de lira sterlină, cînd cursul de tranzacţionare era de 2,01 lire sterline/dolar, cel mai înalt nivel din ultimii 26 ani. Este posibil ca investitorii să se orienteze spre monede care oferă un randament mai ridicat decît moneda americană, cum ar fi cea a Marii Britanii", a spus analistul Credit Europe Bank, Melania Hăncilă. Ea a explicat că investitorii se aşteaptă ca Banca Angliei să majoreze, în această săptămînă, dobînda cheie de la 5,5 la 5,75% pe an, în condiţiile în care dobînda cheie a Statelor Unite este de 5,25% pe an.