Euro s-a menţinut la 3,34 lei

Leul s-a menţinut, ieri, la închiderea şedinţei de schimburi valutare a pieţei bancare româneşti, în jurul nivelului de 3,34 lei/euro, la un curs apropiat de cel de vineri, în lipsa unor tranzacţii importante pe pieţele valutare, susţin dealerii. Piaţa valutară interbancară s-a deschis ieri la 3,3350 lei/euro, iar apoi cotaţia euro a urcat repede la 3,3450 lei. În a doua parte a zilei, însă, leul a revenit la 3,34 lei/euro, în lipsa unor tranzacţii semnificative. La închiderea şedinţei valutare, băncile cumpărau un euro cu 3,3390 lei şi îl vindeau cu 3,3410 lei. Cursul oficial publicat de Banca Naţională a României (BNR) a fost de 3,3447 lei/euro, leul depreciindu-se cu 66 lei vechi faţă de nivelul de vineri al monedei europene, cînd era cotată la 3,3381 lei.

BNR a afişat, ieri, un curs oficial de 2,4933 lei/dolar, moneda naţională depreciindu-se cu 64 de lei vechi (0,26%) faţă de nivelul de vineri al dolarului, cînd era de 2,4869 lei/dolar. Pe pieţele internaţionale, moneda americană s-a depreciat de la 1,3349 la 1,3442 dolari/euro. Banca centrală a afişat în prima parte a zilei de ieri un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,06% pe an, faţă de nivelul de 7,03 cît era la sfîrşitul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 7,83% pe an de la 7,88% pe an, cît era vineri. “Băncile au fost mai prundente luna aceasta, aşa că şi-au constituit rezervele minime obligatorii din timp, spre deosebire de luna trecută, cînd au avut nevoie de bani la sfîrşitul lunii, iar dobînzile interbancare au crescut foarte mult. E posibil ca lichiditatea din piaţă să mai crească de săptămîna viitoare, ceea ce ar putea duce la scăderea uşoară a dobînzilor interbancare", a spus dealerul şef al ABN Amro Bank România, Dragoş Balaci.