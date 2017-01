Euro se menţine în apropiere de 3,31 lei

Euro s-a depreciat ieri cu 0,24% pînă la 3,3118 lei/euro, de la 3,3197 lei/euro cît era vineri, ca urmare a menţinerii unor dobînzi încă ridicate pe piaţa monetară, care susţin leul. Piaţa schimburilor valutare s-a deschis, ieri, la cotaţia de 3,3080 lei/euro, iar apoi leul s-a depreciat pînă la 3,3150 lei/euro, ca urmare a unor cumpărări mai mari de valută, după care cursul a revenit la 3,3100 lei/euro, pe fondul unor volume de tranzacţionare reduse, potrivit unui dealer bancar. Pe pieţele financiare internaţionale, dolarul a oscilat în prima parte a zilei între 1,3590 şi 1,3618 dolari/euro.

Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR) arată o apreciere a monedei naţionale cu 143 de lei vechi faţă de dolar (0,58%), de la 2,4480 lei/dolar, cît era vineri, la 2,4337 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 7,94% pe an, faţă de 12% pe an, cît era la finalul săptămînii trecute, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 11,63% pe an de la 22,63% pe an, cît era vineri. Dobînzile de pe piaţa interbancară românească la depozitele pentru o zi (overnight) erau în prima parte a zilei de luni la nivelul de 8-13% pe an, "lichiditatea urcînd doar uşor după intervenţia băncii centrale de vineri", cînd a introdus 3 miliarde de lei în piaţă, printr-o tranzacţie "repo", a explicat un dealer bancar.