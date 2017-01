Euro se menţine peste 3,17 lei

Moneda naţională s-a apreciat, ieri, faţă de euro cu 0,11% pînă la 3,1751 lei/euro, ca urmare a temperării cumpărărilor de valută din regiune, susţin dealerii. \"Cursul leului a fost corelat, în ultima vreme, cu cel al celorlalte monede din regiune, dar acestea au avut o evoluţie relativ stabilă. Volumele sînt, totuşi, destul de consistente, iar tranzacţiile relativ multe\", a spus dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,1751 lei/euro, descrie o apreciere a monedei naţionale cu 35 de lei vechi (0,11%) faţă de euro, de la 3,1786 lei/euro, cît era miercuri. Pe pieţele internaţionale, dolarul a oscilat, în prima parte a zilei, între 1,3651 şi 1,3684 dolari/euro, iar în jurul orei 13:50, ora României, cotaţia era de 1,3666 dolari/euro.

Cursul afişat, ieri, de BNR arată o apreciere a monedei naţionale cu 4 lei vechi (0,02%) faţă de dolar, de la 2,3253 lei/dolar, cît era miercuri, la 2,3249 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (BUBID) pentru o zi (overnight) de 3,25% pe an faţă de 3,56% pe an, cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (BUBOR), dobînda a scăzut la 4,38% pe an, de la 4,66% pe an, cît era miercuri. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au scăzut la 3-4% pe an de la 4-5% pe an, cît erau miercuri, ca urmare a creşterii lichidităţii din piaţa interbancară. Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) a plasat, ieri, integral o emisiune de titluri de stat de 100 de milioane de lei, cu scadenţa în octombrie 2010, la care a acceptat un randament mediu de 7,04% pe an, pentru care cererea băncilor a fost de trei ori mai mare. Băncile participante la licitaţia organizată de MEF au depus cereri în valoare de 299,3 milioane de lei, în sumă de trei ori mai mare decît cea atrasă de minister.