Euro va înlocui leul în 2014, la un curs de schimb de 3,25 lei/euro

În România, moneda unică europeană va înlocui leul în 2014, la un curs de schimb de 3,25 lei/euro, estimează Comisia Naţională de Prognoză (CNP) în prognoza pe termen lung, în care este anticipată o rată medie a inflaţiei de sub 3%, începînd din 2012. Prognoza îşi menţine estimarea pentru cursul mediu de schimb din acest an la 3,55 lei/euro, în ciuda unei deprecieri semnificative a leului în primele luni ale anului. Cursul mediu de schimb al leului a fost de peste 3,67 lei/euro în primele cinci luni ale acestui an, calculat după cotaţiile de referinţă afişate de Banca Naţională a României (BNR). Pentru 2009, CNP anticipează un curs mediu de schimb de 3,45 lei/euro, leul urmînd să se aprecieze în continuare pînă la un curs mediu de 3,38 lei/euro în 2010, 3,33 lei/euro în 2011 şi 3,30 lei/euro în 2012. În 2013, cînd leul ar trebui să se afle în anticamera zonei euro (ERM 2 - Mecanismul Ratelor de Schimb), moneda europeană va valora 3,25 lei, cotaţie la care se va face înlocuirea între leu şi euro ca monedă de circulaţie pe teritoriul României. Începînd cu 2014, toate proiecţiile macroeconomice ale CNP iau în calcul o paritate euro/leu de 3,25 lei/euro. Cu trei ani înainte de intrarea în zona euro, în 2011, inflaţia medie anuală ar urma să se tempereze la 3,2%, pentru ca în primul an în ERM 2 (2012), preţurile să crească, în medie, cu doar 2,8% în România, estimează CNP. Pentru 2013, CNP anticipează un nivel \"european\" al inflaţiei medii anuale, de 2,5%, urmat, în primul an al României în zona euro (2014), de o temperare a creşterii preţurilor la 2,3%. Adoptarea euro în 2014 presupune voinţă politică, iar autorităţile trebuie să gestioneze cu responsabilitate cheltuielile publice şi să introducă mecanisme \"coerente\" de planificare şi execuţie bugetară multianuală. Pentru aceasta, România trebuie să limiteze deficitului bugetar la 3% din PIB (calculat după standardul european ESA95) şi să menţină datoria publică la sub 60% din PIB.