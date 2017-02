Eurobank vinde o participație în subsidiara sa din România, Bancpost

Eurobank este în căutarea unui partener strategic pentru achiziționarea unei participații în subsidiara sa din România, Bancpost, deoarece încearcă să-și reducă expunerea peste hotare, au declarat vineri, pentru Reuters, surse care au dorit să-și păstreze anonimatul. Eurobank este, de asemenea, prezentă în Bulgaria, Serbia și Cipru. Conform acordului încheiat cu autoritățile de concurență din Uniunea Europeană, până în 2018 Eurobank trebuie să vândă active în afara Greciei în valoare de 8,7 miliarde de euro. În prezent, banca elenă deține peste hotare active evaluate la aproximativ 11,2 miliarde de euro. "Am angajat HSBC și Mediobanca pentru a găsi un "partener strategic" care să achiziționeze o participație în Bancpost. Astfel banca își va reduce activele deținute în România și își va îndeplini angajamentele privind reducerea expunerii peste hotare", a declarat pentru Reuters un bancher de la Eurobank. Bancpost, cu active totale de 3,1 miliarde de euro și 2.255 angajați, are o rețea de 148 de sucursale în România, fiind astfel una dintre cele mai mari piețe ale Eurobank din afara Greciei. Fondul de Stabilitate Financiară al Greciei (HFSF) deține 2,4% din Eurobank, al treilea creditor elen. În decembrie, Eurobank a finalizat vânzarea subsidiarei sale ucrainene, Universal Bank, către grupul financiar TAS din Ucraina.

În 2014, Eurobank anunțase că a acceptat să-și vândă divizia ucraineană pentru 95 milioane de euro. Cele patru mari bănci grecești — National Bank of Greece, Piraeus Bank, Alpha Bank și Eurobank — sunt prezente și pe piața din România.