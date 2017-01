„Eurodance” 2008, aproape de final

„Eurodance”, una dintre cele mai importante competiţii de muzică dance din Europa, se apropie de final, ultima zi a anului fiind momentul în care voturile vor fi numărate. La acest concurs internaţional, numai publicul are putere de decizie, site-ul unde poate vota artiştii şi piesele favorite fiind http://www.eurodanceweb.net/poll.htm.

În acest an, România este reprezentată de Mihai Trăistariu, cu piesa „Your Love Is High”, artistul fiind pe primul loc, cu peste 10.700 de voturi. Trăistariu este urmat, la o distanţă apreciabilă, de DJ Remo feat. G. Andrzejewicz din Polonia, care au strîns aproape 2.900 de voturi, cu piesa „You Can Dance”. Pe locul al III-lea se află Italia, reprezentată de Bloom 06 cu melodia „Anche Solo Per Un Attimo”, cu 2091 de puncte, în timp ce locul al IV-lea este ocupat de Republica Moldova, mai exact de „Crazy Loop”, cu piesa „Crazy Loop (Mm-Ma-Ma)” - 1363 de puncte.

Competiţia „Eurodance”, ajunsă la cea de-a VIII-a ediţie, a adunat, în acest an, concurenţi din 41 de ţări. Admiratorii lui Mihai Trăistariu îl mai pot vota pe interpret pînă pe data de 31 decembrie, pe site-ul oficial al concursului. Cîştigătorul „Eurodance” va avea o dublă bucurie, piesa de pe primul loc urmînd să fie inclusă pe o compilaţie de muzică dance care va fi pusă în vînzare în întreaga Europă şi va beneficia, totodată, de finanţarea unui videoclip, ce va fi difuzat internaţional.

Elena TOADER

Ex foto: În acest an, România este reprezentată de Mihai Trăistariu, cu piesa „Your Love Is High”