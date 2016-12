Eurodeputaţii USL cer încheierea monitorizării MCV

Nu om fi noi încă liberi să umblăm prin spaţiul Schengen, dar suntem mai cu moţ ca europenii. Şi asta pentru că noi avem un Mecanism de Cooperare şi Verificare, pe scurt MCV. Pe lângă faptul că unii încearcă să-l transforme în vinovatul nr. 1 pentru că românii nu sunt lăsaţi să circule liber prin Schengen, de fapt, acest mecanism a devenit mai degrabă unul intens politizat şi o sursă de atacuri politice. Eurodeputaţii USL au cerut, miercuri, la ore târzii în noapte, într-o dezbatere în plenul Parlamentului European (PE), un calendar de încheiere a monitorizării României şi Bulgariei prin MCV. Corina Creţu, vicepreşedinte al Grupului Socialist din PE, a arătat că \"MCV este o excepţie de la regulile de funcţionare ale UE, iar criteriile după care sunt judecate România şi Bulgaria sunt tot mai relative\". În opinia ei, \"discriminarea României prin MCV trebuie să înceteze, deoarece toate statele membre trebuie să fie tratate în mod egal\".

RĂBDAREA A LUAT SFÂRŞIT Norica Nicolai le-a spus celor din PE că \"nu avem de-a face cu un mecanism juridic, pentru că el nu are un termen între părţile contractate, nu are o metodologie despre care acum vorbiţi că se pune la punct, nu are decât o viziune discreţionară, partizană politic, generată de interesele unui grup politic\". Eurodeputatul PSD Ioan Mircea Paşcu, vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri externe a PE, a punctat faptul că MCV a devenit rapid un instrument folosit pentru scopuri politice. Şi europarlamentarul Sabin Cutaş a apreciat că MCV a devenit un instrument de presiune politică internă şi un pretext pentru a bloca aderarea României la Spaţiul Schengen. Liberalul Cristian Buşoi a criticat modul inacceptabil în care, în decursul celor şase ani de MCV, au fost adăugate condiţionalităţi suplimentare faţă de cele stabilite iniţial.

UN MECANISM DISCREŢIONAR După ce a ascultat discursul comisarului european pentru extindere, Stefan Fule, care a apărat MCV arătând că problemele ridicate în România privind Mecanismul au fost influenţate şi de tendinţa unor state membre de a face o legătură politică între aderarea la Schengen şi MCV, premierul Victor Ponta a concluzionat că dezbaterile privind MCV şi Schengen \"nu sunt aşa de simple cum par pentru unii de la Bucureşti\". Eurodeputatul PSD Victor Boştinaru i-a cerut comisarului Fule să reflecteze asupra faptului că “orice amânare, orice prelungire a acestui mecanism îl transformă într-un mecanism discreţionar, care aduce atingere intereselor lor ca state membre ale UE şi credibilităţii Uniunii în România”. În schimb, eurodeputaţii PDL, precum Marian Jean Marinescu, Cristian Preda şi Elena Băsescu, au încercat, în stilul lor caracteristic, să convingă că MCV a fost creat pentru a ajuta România să devină un stat de drept şi să se alinieze la standardele europene.