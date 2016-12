Euroins, show me the money!!!

RĂZBOI DESCHIS Asigurătorul Euroins a intrat în conflict direct cu reprezentanţii service-urilor, care acuză firma că plăteşte greu daunele şi că încearcă să cadă la pace direct cu păgubiţii. Ameninţată cu anularea înţelegerilor, Euroins se apără spunând că, în primele nouă luni ale anului, a plătit peste 35.600 dosare de daună, reprezentând despăgubiri de circa 192,8 milioane lei, mai mult decât în tot anul precedent. La finele lui august, Euroins era cel mai reclamat asigurător din România; de altfel, firma deţine această poziţie încă de la prima raportare a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA). Mai exact, aproape 28% (circa 2.000) dintre reclamaţiile primite de CSA vizează Euroins. „Suntem îngrijoraţi pentru clienţii noştri. Ei sunt privaţi de uşurinţa cu care îşi pot repara maşinile în atelierele de caroserie atunci când sunt implicaţi într-un accident rutier al cărui vinovat este posesorul unei poliţe Euroins”, spune directorul Asociaţiei Concesionarilor Dacia, Renault & Nissan (ACODAREN), Marius Ghiban. El aminteşte că păgubiţii trebuie să se îndrepte personal către Euroins, ca să-şi recupereze banii: „Este un real disconfort şi o risipă de timp, lucruri de care oamenii ar fi scutiţi dacă Euroins ar achita facturile către service-uri”. Şi şeful Asociaţiei Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI), Cristian Muntean, acuză Euroins de faptul că plăteşte sume modice păgubiţilor, în loc să trimită maşina către service-uri autorizate: „Firma are întârzieri uriaşe la plată, iar păgubiţii sunt nevoiţi să achite reparaţiile din propriul buzunar. Niciun service nu mai acceptă să facă reparaţii în baza poliţelor emise de Euroins. Majoritatea convenţiilor încheiate cu această firmă nu mai sunt valabile”.

„TOTUL E LEGAL” De cealaltă parte, Euroins spune că are o relaţie bună cu service-urile şi că practicile sale sunt perfect legale. „Lucrăm acum cu circa 80 de service-uri din toată ţara”, spune directorul general al companiei, Mihnea Tobescu. Referitor la plăţile directe către păgubiţi, Tobescu spune că „este o procedură legală şi că alegerea ţine de client, care poate solicita plata înainte de efectuarea reparaţiilor în regie proprie”. Legal, nelegal, cert este că probleme sunt multe. Nu-i de mirare că Euroins a intrat şi pe radarul CSA, care a început să verifice toate rapoartele tehnico-financiare ale companiei, situaţia despăgubirilor plătite, reclamaţiilor şi rezervelor constituite pentru dosarele de daună. Ieri, CSA şi Euroins au convenit ca asigurătorul să-şi majoreze capitalul social şi să accelereze plăţile restante către asiguraţi, păgubiţi şi service-urile auto.

CU BANI DE-ACASĂ Între timp, sfatul reprezentanţilor service-urilor şi brokerilor de asigurări este să vă feriţi, pe cât posibil, de şoferii „asiguraţi” de Euroins. Un caz de tristă amintire este al unei şoferiţe din capitală, lovită într-o intersecţie de un şofer cu RCA Euroins, care a avut proasta inspiraţie de a accepta contestarea amiabilă a accidentului, fără proces verbal. Chiar şi după mai multe reclamaţii la CSA, într-un final, femeia a fost nevoită să-şi repare maşina cu bani de acasă, întrucât Euroins a refuzat să facă o investigaţie. Nu este un caz singular, a declarat, pentru Telegraf, brokerul de asigurări Ciprian Sandu: „Recent, am vrut să schimb un parbriz. Am cerut regie proprie, ceea ce înseamnă că asigurătorul nu îţi decontează şi valoarea TVA plătite pentru piese. Practic, la un parbriz de 1.200 lei, suma plătită de Euroins era de numai 700 lei. O lună şi jumătate a stat dosarul într-un raft la ei. După ce am făcut o plângere la CSA, am primit banii în şapte zile”.

CUM S-A AJUNS AICI? Simplu, în goana după clienţi, asigurătorii se bat în tarife tot mai mici, fără a oferi însă şi garanţia că pot plăti daunele. În acelaşi timp, nimănui nu îi pasă de asta, pentru că sistemul românesc este un pic stupid, ca să fim blânzi. De ce şi-ar lua cineva o poliţă RCA de 500 lei când foloseşte asigurarea celui care îl accidentează? Situaţia se va schimba, din 2013, când fiecare îşi va repara maşina pe propria poliţă. Tarifele vor creşte, însă şi românii vor fi interesaţi să se protejeze cât mai bine. Cu mai mulţi bani în buzunare, asigurătorii vor putea plăti daunele mai repede, speră CSA, reprezentanţii service-urilor şi, nu în ultimul rând, şoferii.