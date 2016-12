„EuroMamaia”, un mega-show pentru toate gusturile muzicale

Cu doar o zi înainte ca cea de-a 40-a ediţie a Festivalului de Muzică Uşoară „Mamaia” (26-29 august) să deschidă porţile Teatrului Soveja, organizatorii au dezvăluit numele unor vedete internaţionale care vor cânta la cel mai aşteptat eveniment de la malul mării. După cum se ştie, deja, duminică, după gala de decernare a premiilor, spectacolul va cotinua cu... „EuroMamaia”, un mega-show cu recitaluri ale colegilor finalişti ai duo-ului Paula Seling & Ovi, de la Eurovision 2010. Astfel, printre starurile care vor saluta publicul estival, în această săptămână, se numără Olia Tira (Republica Moldova), Chiara (Malta), Next Time (Macedonia) şi Sandra Kim (Belgia).

De la Mamaia la Eurovision şi retur! Toţi invitaţii speciali ai reputatului festival constănţean sunt artişti apreciaţi pe scena internaţională. Otilia Tira a fost apreciată, în acest an, de peste 120 milioane de spectatori ai Eurovisionului, după ce a interpretat, alături de Sunstroke Project, piesa „Run Away”. Melodia lor a adunat peste şapte milioane de vizualizări pe youtube. Reprezentanta Moldovei în 2010 la Oslo are 21 de ani este studentă în ultimul an la Conservatorul din Chişinău, la secţia canto Estrada şi jazz şi a colaborat cu numeroase nume cunoscute ale muzicii internaţionale printre care Zdob şi Zdub, Tom Boxer, Paul Weston sau Greg Hubbard. Anul trecut, a câştigat trofeul de aur la concursul „World Championship of Performing Arts”, la Los Angeles.

La rândul său, malteza Chiara este binecunoscută publicului internaţional datorită prezenţei sale constante, în ultimii trei ani, pe scena Eurovisionului.

Sonorităţile rock vor fi prezente la Mamaia şi prin trupa macedoneană Next Time, participantă la ediţia de anul trecut a Eurovision. Gemenii Stefan Filipovski (vocalist) şi Martin Filipovski (chitară), cei doi componenţi ai formaţiei, au început să cânte într-un garaj, iar în 2008, albumul lor de debut s-a vândut în peste 10.000 de exemplare.

Pentru pasionaţii celebrei competiţii internaţionale, numele Sandrei Kim din Belgia este de notorietate, întrucât solista a stabilit un record nu doar prin numărul participărilor la Eurovision, ci şi datorită faptului că, din anul 1986, pe când avea doar 13 ani, a luat marele trofeu cu melodia „J\'aime la vie”. De atunci, a rămas în istoria muzicală drept cea mai tânără câştigătoare a Eurovisionului. După 25 de ani, belgianca relansează cântecul câştigător şi prin intermediul unui excelent videoclip realizat din colaje cu înregistrări vechi şi actuale.

Paula Seling, prezentă în acest an la Eurovision, alături de Ovi, cu melodia „Playing with Fire”, datorează o parte a succesului său, în timp, şi „bătrânei” scene a Festivalului „Mamaia”. În anul 1997, a câştigat la malul mării premiul I la secţiunea „Interpretare”, iar doi ani mai târziu, a obţinut acelaşi loc fruntaş la secţiunea „Şlagăre”.

Festivalul „Mamaia” este organizat de Consiliul Judeţean Constanţa, deţinătorul licenţei, prin Fundaţia „Fantasio” şi este sprijinit de Societatea Română de Radiodifuziune. Începând de joi şi până duminică, la Teatrul de vară „Soveja”, fiecare zi a festivalului se va desfăşura în intervalul orar următor: concurs/ gala laureaţilor (partea I), între 20.30 şi 22.00, iar recitalurile (partea a II-a), între 22.30 şi 23.00. La intrarea la spectacol, cumpărătorii de bilete vor primi şi câte un CD cu şlagărele lansate pe scena reputatului concurs muzical, de-a lungul anilor.