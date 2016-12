“Euromaterna” răspunde acuzelor!

22:50:42 / 30 Decembrie 2015

dr.Fawaz

Buna seara merg la Euromaterna de aproape cand s a infiintat sunt multumita de conditiile oferite ,personal excelent totul ok dar mai putin Dr.FAWAZ poate o fi dr.bun pt unele dar pt mine nu a fost asa deloc.Acum cateva luni am ajuns prima data la el prima impresie a fost ok am ajuns si la el la cabinet ,ce este drept acolo nu am fost multumita totul decurge pe banda rulantă si de aceea am ales sa merg la el knd este la Euromaterna Sotul meu are probleme cu sperma asa am ajuns la Fawaz el ne a trimis la dr. Voinea de la bucuresti care ne a dat un tratament de 2 luni cu zanocin si dupa tratament am repetat spermograma si am avut surpriza sa aflam de la dr.Fawaz ca tratamentul facut de sot ne a facut mai mult rau decat bine,de la 66 de mii de spwrmatozoizi ne a scăzut la 22 de mii .I am spus dr.Fawaz k el ne a trimis la dr.Voinea acesta ne a dat iar un tratament cu tavanic iar 2 luni sa ia sotul dar dr Fawaz a sp sa nu l mai luam.La cerearea mea a început să îmi faca si mie analizele necesare si asa am ajuns sa fac analiza pt.trompe la recomandarea lui Fawaz dupa care a spus k Dak iese bine face inseminarea.Ieri 29decembrie m am dus la Euromaterna asa cum am spus prefer acolo sa merg la dc.Fawaz cu analiza la trompe in mana a venit dr.Fawaz sa uitat pr analize facute la recomandarea lui si mi a spus imi pare rau eu nu mai fac inseminare,am crezut k nu aud bine.i am spus k e ok începem dupa sărbători iar el mi a spus k nu am inteles k el nu mai face inseminare .Pe 23 decembrie mi a spus k Dak iese bine Hsg facem inseminarea desi el nu imi garantează nimic dar ceva sanse sunt iar pe 29 imi spune k el nu mai face inseminare k nu mai are timp sa stea sa ma monitorizeze dar imi recomanda pe dr.Lutescu si sa am incredere in el.Oare cum pot sa mai am incredere in asa dc.care ma trimite la bucuresti la alt dc si tot el imi spune k ne a facut mai mult rau decat bine si imi spune k v face inseminare si acum imi spune k nu mai face?Mi a spus sa merg la dc Lutescu si Dak reusesc ma pot intoarce la el să aibă grijă de sarcina.Oare cine mai are curajul sa se întoarcă la el knd el te lasa balta exact knd nu trebuie?Tind sa cred k asa fac uni knd se ajung nu mai tin cont de sentimentele omului.Tot pe 29 decembrie am aflat k dc.Serbu este de garda si m an intors. Iar la Euromaterna si vreau sa va spun k am ramas uimită la cat de amabilă si de frumos mi a vrb si mi a explicat dânsa.Dc .Fawaz nu a facut decat sa se joace cu mine si cu sentimentele noastre.