Europa se află între "ciocan şi nicovală" în contextul instalării la Washington a Administraţiei Donald Trump şi al Rusiei conduse de Vladimir Putin, comentează cotidianul The Guardian, avertizând că Moscova ar putea profita de incertitudinea UE faţă de strategia noului lider american. "Capitalele europene au trimis în mod discret emisari la New York pentru a afla intenţiile lui Donald Trump. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, care pe 9 noiembrie 2016 i-a transmis un avertisment sec preşedintelui-ales al SUA, l-a trimis la sfârşitul lunii decembrie în SUA pe unul dintre consilieri, Christoph Heusgen, pentru a se întâlni cu generalul Michael Flynn, viitorul consilier prezidenţial pentru Siguranţă naţională. Preşedintele Franţei, François Hollande, care afirmase că i se făcuse „greaţă” din cauza campaniei lui Donald Trump, l-a trimis la Washington pe consilierul pentru relaţii diplomatice, Jacques Audibert. Recent, premierul britanic, Theresa May, a anunţat că se va deplasa la Washington în primăvară pentru a se întâlni cu Donald Trump. Liderii europeni încă nu ştiu la ce să se aştepte din partea acestui om, lucru deloc surprinzător dat fiind că decizii majore în politica externă sunt anunţate prin Twitter", notează ziarul The Guardian, avertizând, într-un editorial semnat de Natalie Nougayrède, că "incertitudinea europenilor faţă de strategia preşedintelui-ales al SUA va facilita intenţia Rusiei de a profita de pe urma sincopelor în solidaritatea la nivelul UE".

"Suntem în altă lume", afirma recent un diplomat german, amintind cât de strânsă a fost colaborarea Angelei Merkel cu preşedintele Barack Obama, pe tema crizei din Ucraina şi în alte probleme internaţionale.

"Tot ceea ce este şocant şi deranjant despre Donald Trump pentru liberalii americani este şi mai grav din punctul de vedere al democraţilor europeni, din cauza preocupărilor asociate contextului geopolitic. Cu Donald Trump care urmează să se instaleze la Casa Albă şi Vladimir Putin exprimând maliţios satisfacţie de la Kremlin, doi politicieni nonliberali cărora le plac jocurile cu miză zero, Europa se află, în mod dramatic, între ciocan şi nicovală", subliniază editorialistul The Guardian.