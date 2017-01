Europa lui Băsescu are intrare separată, cu Boc la poartă. În Europa lui Tăriceanu, pentru că şi dumnealui, ca premier, are Europa sa, se intră pe contrasens, în cîrje sau pe două roţi. Fiecare cu Europa lui! După comportament şi declaraţii belicoase, e clar că prezidentul şi premierul nu au aceeaşi Europă! Cei doi au fost la un pas să rupă în două turta dulce reprezentînd România pe harta UE! Şi-au trîntit reciproc uşa în nas şi şi-au zîmbit cu scîrbă. Europa lui Băsescu este plină de capcane destinate tuturor celor care nu ţin cont de dictonul său personal "Cine nu e cu mine nu trăieşte bine!" Pentru prezident, intrarea în Europa reprezintă un nou succes în întrecerea socialistă pedistă şi personală. Lozinca sa: "Europa în patru ani şi jumătate!" Cînd vine vorba de realizări europene, Băsescu spune "Eu", iar "Noi" spune doar cînd aminteşte de Partidul Democrat. Uitînd cine a pus piatra de temelie, prezidentul se laudă că a realizat cincinalul european în patru ani şi jumătate. Se umflă în pene peste capacitatea sa personală de preluare a laudei de sine. Ce aduce prezidentul nostru nou în Europa? Baia de mulţime. La Sibiu, după cum a putut vedea cu desfătare întreaga naţiune, a făcut prima baie de mulţime într-o capitală europeană. Nu a ţinut cont de faptul că se afla într-o capitală europeană a culturii! Apucăturile sale electorale i-au jucat din nou feste şi l-au aruncat în braţele mulţimii ca să fie bine săpunit şi mîngîiat pe chelie. "Asta este Europa care-mi place!" Băsescu are capacitatea naţională de a realiza toate cincinalele pe care şi le asumă în patru ani şi jumătate! În condiţiile unei asemenea viteze decizionale, proprie preşedintelui nostru, nici nu ai timp să-ţi dai seama cînd ai trăit bine. Prezidentul şi acoliţii săi ne vîntură prin faţă lozinci care ţin de conceptul "Să ne lăudăm bine". Lauda europeană de sine nu miroase însă a bine! Prezidentul preferă Europa lui în care, crede el, poate să dea cînd pofteşte cu bîta în baltă. E convins că europenii cu ştaif se dau în vînt după glumele lui la adresa Rusiei şi după bancurile care au ca temă Marea Neagră - lac rusesc. Adevărul este că, în materie de politică externă, domnia sa a cam feştelit-o! Este evident că nu-i convine că în Europa civilizată dialogul se poartă cu premierul şi nu cu prezidentul care a realizat cincinalul european în patru ani şi jumătate… Cînd se supără pe sat, prezidentul ne ameninţă că îşi ia Europa lui şi pleacă! Crede domnia sa că Europa face cît jucărelele lui de la Cotroceni şi că e musai să manifeste supuşenia bine instruită a domnului Boc! Cînd vine vorba de intrarea noastră în UE, prezidentul, care se crede tot timpul la fotograf, se agită să-i ia faţa premierului, care, ce-i drept, şi el este doar Călin - file de poveste. Nu este manifestare europeană cu prilejul căreia prezidentul să nu pună o piedică în calea fericirii premierului. Cînd vrea să o ia înainte, îl trage de cîrje! Cînd se pregăteşte să ia cuvîntul, îi bagă pumnul în gură ca să-l provoace să vorbească peltic. Prezidentul a aderat la Europa lui, unde, din cîte am înţeles, premierul nu poate circula liber doar pe baza cărţii sale de identitate. Dacă vrea să scape de formalităţi, să-şi prezinte demisia! Îl scapă pe prezident de oftică şi pe noi de… anticipate! Fiecare cu Europa lui! Prezidentul şi premierul au făcut Europei demonstraţia lor în materie de unitate de monolit. Fiecare cu conferinţa lui de presă! Fiecare cu revelionul lui închinat aderării la UE! Pentru că este pornit pe el, prezidentul ar da Europa pe capul premierului, ca în povestea cu calul şi regatul. La nivel de palate, se anunţă şi anul ăsta cafturi de excepţie. Dacă tot am intrat în Europa, nu-i aşa?, să ne punem ca lumea poalele anticipatelor în cap şi să demonstrăm tuturor ce înseamnă destabilizarea la mama ei acasă! De cîte ori nu-i iese o diversiune cu premierul, prezidentul Băsescu se aruncă în valurile mulţimii ca să facă o baie pentru a se răcori. La Sibiu, l-am văzut făcînd pluta gînditor. Oare ce mai pune la cale prezidentul?