Europarlamentari ameninţaţi de Mafie

SANCŢIONAREA ILEGALITĂŢILOR, UN PERICOL MORTAL. Trei europarlamentari au fost vizaţi de atentate organizate de Mafie, de membri ai organizaţiei teroriste ETA sau de alţi extremişti, informează un articol publicat pe site-ul Parlamentului European. Este vorba despre italianul Rosario Crocetta, grecul Marietta Giannakou şi spaniolul Carlos Jose Iturgaiz.

AR FI NECESARĂ O COMISIE PENTRU ÎNŢELEGEREA MAFIEI ÎN EUROPA. ”Nu este ameninţare, ci condamnare la moarte”, a apreciat Rosario Crocetta, din Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, fost primar al oraşului Gela din Sicilia. ”Am anulat contracte mari, am început să controlez subcontractele, am cerut un dosar confidenţial privind posibile contacte mafiote în toate companiile care participau la licitaţii. Am oprit construcţia unei noi clădiri pentru Curtea de Justiţie - un contract de 50 de milioane de euro, pentru că am descoperit că erau infiltraţii. Acest lucru era complet nou. Peste 120 de oameni au depus plângeri despre intimidări şi abuzuri; am contribuit la arestarea a 950 de mafioţi. Chiar am concediat-o pe soţia unui boss local, care lucra la primărie. Aceasta a fost cea mai mare insultă pentru ei”, a povestit eurodeputatul italian. La 8 februarie 2008, în ziua aniversării sale, Crocetta a primit un telefon de la poliţie prin care era informat despre un al treilea atentat la viaţa sa. El a cerut preşedintelui Parlamentului European, Jerzy Buzek, să creeze o comisie specială pentru ”înţelegerea situaţiei Mafiei în Europa”. ”Principala problemă a companiilor este, în momentul de faţă, creditul. Organizaţiile criminale au multe lichidităţi şi pot concura necinstit cu firmele legale. Mafia se specializează în afaceri legale cu sisteme ilegale”, a adăugat Crocetta.

POLITICIENII SUNT FIGURI PUBLICE, E NORMAL SĂ INSPIRE SIMPATIE SAU URĂ. Eurodeputatul european Marietta Giannakou, din Grupul Partidului Popular European (PPE), fost ministru al Educaţiei în Grecia, a relatat, de asemenea, cum casa unde se afla a fost vizată de patru explozii, la 29 octombrie. Potrivit acesteia, ”răspunsul la terorism este să nu îţi fie frică. Nu mi-e teamă, deoarece politicienii sunt figuri publice şi este normal să inspire simpatia sau ura celor care au motive sau interese să vrea ceva diferit. Sunt mândră de ce am facut şi voi continua să fac acelaşi lucru”. Eurodeputatul Carlos Jose Iturgaiz, tot din Grupul Partidului Popular European, afirmă, la rândul său, că trăieşte de mai mulţi ani sub ameninţarea ETA. ”De 15 ani trăiesc sub escortă, de când eram secretar general al PPE în Ţara Bascilor. Orice persoană ce aparţine unui partid ce se opune ETA poate fi o ţintă pentru terorişti”, a mărturisit el.