Europenii, înşelaţi de firmele de transport pentru că nu își cunosc drepturile ca pasageri

Potrivit mai multor studii ale Comisiei Europene (CE), peste două treimi dintre cetățenii UE nu sunt informaţi privind drepturile pe care le au ca pasageri. O bună parte dintre ei au fost, practic, înșelați de diverse companii de transport. Fenomenul tinde să ia amploare. Pentru a-l stopa, CE a declanșat o campanie de informare prin afişarea în locurile vizibile din aeroporturi, porturi, gări şi autogări din întreaga Europă, precum şi prin difuzarea de broşuri şi informaţii online care vor fi disponibile în toate limbile oficiale ale UE. „Fie că vor călători cu autocarul, trenul, avionul sau vaporul, cetățenii europeni trebuie să își cunoască drepturile ca pasageri, pentru a putea face uz de ele”, a declarat comisarul european pentru Transporturi, Siim Kallas. El lansează o campanie de informare privind drepturile pasagerilor, care va dura doi ani şi care se va derula în aeroporturi, porturi, gări şi autogări din întreaga Europă. Campania va fi lansată în Gara de Sud din Bruxelles. Ea va continua apoi la Atena şi Sofia, iar la Varşovia va avea loc o zi de informare privind drepturile pasagerilor curselor aeriene. „Pentru milioane de europeni, vacanţele sunt o perioadă în care se bucură de o binemeritată odihnă, iar marea majoritate a acestora se vor deplasa fără nicio problemă. Uneori, însă, pot apărea probleme. Pentru prima dată în această vară, turiştii pot călători în Europa - de la Londra la Lisabona sau Ljubljana - ştiind că drepturile lor ca pasageri sunt apărate în temeiul legislaţiei UE, oriunde şi oricum călătoresc. Această campanie le va pune la dispoziţie mai multe informaţii”, a mai spus comisarul Kallas. Campania urmărește să îi informeze corect pe cetățenii europeni despre ce anume pot face concret atunci când călătoriile programate de anumite companii de transport le-au prejudiciat grav interesele prin întârzieri sau anulări. CE precizează că orice cetățean european, atunci când călătorește cu avionul, cu trenul, cu vaporul sau cu autobuzul, beneficiază de anumite drepturi garantate de legislația UE. Detalii despre acest proiect puteţi citi în ediţia online a ziarului „Telegraf“.

ÎNTÂRZIERI SAU ANULĂRI În cazul anulărilor sau întârzierilor, companiile de transport au obligaţia să îi informeze pe pasageri asupra evoluţiei situaţiei. Dacă aceste companii îi anunţă că vor ajunge la destinaţia finală cu o întârziere de cel puţin o oră, pasagerii pot să își anuleze călătoria şi să solicite rambursarea imediată a preţului biletului (integral sau doar pentru segmentul de călătorie neefectuat). Dacă întârzierea îi împiedică pe pasageri să își atingă scopul călătoriei, acești pot să beneficieze inclusiv de transport gratuit înapoi la punctul de plecare sau să își continue călătoria cu prima ocazie, ori la o dată ulterioară aleasă de pasager. Dacă trenul a fost blocat, iar serviciile incluse în bilet au fost suspendate, compania de transport feroviar este obligată să pună la dispoziție alte mijloace de transport. Dacă blocajele depășesc o anumită limită de timp, compania de transport trebuie să pună la dispoziția pasagerului gustări şi băuturi răcoritoare, iar dacă trebuie să aştepte peste noapte, pasagerul are drept la cazare. Dacă unui pasager pe transporturile aeriene i se blochează ilegal îmbarcarea, dacă zborul este anulat sau dacă ajunge la destinaţia finală, înscrisă pe bilet, cu o întârziere de peste 3 ore, atunci el poate primi despăgubiri între 250 şi 600 de euro, în funcţie de distanţă. Pentru zborurile în interiorul UE (cele sub 1.500 de km) trebuie să primească 250 euro, iar în cazul celor de peste 1.500 de km, pasagerul poate primi 400 euro despăgubire. Pentru zboruri între un aeroport din UE şi unul din afara UE, care sunt sub 1.500 de km, un pasager poate primi 250 euro, între 1.500 şi 3.500 de km suma este de 400 euro, iar pentru distanțe de peste 3.500 de km - 600 euro. Dacă pasagerul acceptă propunerea de a folosi alt mijloc de transport pentru a ajunge la destinaţie, el poate avea dreptul la despăgubiri: 25% din preţul biletului pentru întârzieri între 1 şi 2 ore, 50% din preţul biletului pentru întâzieri de peste 2 ore. Pasagerul nu are dreptul la despăgubiri, doar dacă a fost informat în legătură cu întârzierea înainte de a cumpăra biletul.

BAGAJE PIERDUTE În cazul în care bagajele înregistrate au fost pierdute sau deteriorate, pasagerii au dreptul la despăgubiri. Acest drept nu se aplică însă dacă bagajele erau împachetate necorespunzător, aveau o natură specială sau nu erau adecvate pentru transport. Dacă pasagerii pot dovedi valoarea conţinutului bagajului, ei pot primi despăgubiri în valoare de până la 1.300 euro pentru un bagaj înregistrat. Altfel, valoarea unei despăgubiri normale ajuange doar la 330 euro per bagaj înregistrat.

ACCIDENT Dacă un călător este rănit sau moare în urma unui accident în timpul transportului, persoanele aflate în întreţinerea sa au dreptul la despăgubiri care să acopere nevoile imediate. Compania de transport trebuie să achite o parte din sumă în termen de 15 zile de la producerea accidentului. În caz de deces, valoarea acestei prime plăţi este de minim 21.000 euro de persoană.