Europenii ne dau bani, dar noi nu avem nevoie de ei

Toate guvernele care s-au succedat în ultimii ani au negociat prost cu UE capitolul legat de agricultură, inclusiv actualul comisar european pentru agricultură, Dacian Cioloş, opinează preşedintele Federaţiei Agrostar, Niculae Ştefan. \"Cei care au guvernat România şi cei care o guvernează acum, pentru că n-au ştiut să-şi atragă de partea lor agricultorii în această etapă importantă, toţi sunt de vină. Toţi au avut un aport, chiar şi Dacian Cioloş, actualul comisar, care putea, în perioada 2007-2008, să refacă anumite capitole de renegociere, dar nu a făcut nimic. Inclusiv el este de vină pentru că noi nu am renegociat cum trebuie, pentru că a avut posibilitatea să îmbunătăţească anumite capitole vizavi de acest fonduri subvenţionate\", a declarat Ştefan. Şi pentru că agricultura “duduie”, agricultorii români primesc cele mai mici subvenţii la hectar din Europa. \"Negocierea a fost făcută foarte prost, în sensul în care subvenţiile pe toate categoriile - vegetal, creşterea animalelor - au fost mult mai mici decât subvenţiile europene. Vă dau un singur exemplu: subvenţia la hectar. În timp ce noi am avut până anul trecut 110 euro, din acest an 160, dar din păcate vom primi doar 80 de euro, colegii noştri europeni au între 300-400 de euro pe hectar. Eu zic că diferenţa este colosală, şi comparativ cu ce a negociat Polonia, pentru că ei au negociat cam în aceeaşi perioadă în care am negociat şi noi\", a spus preşedintele Agrostar. Coordonatorul Departamentului de agricultură al PSD, deputatul Victor Surdu, acuzase, săptămâna trecută, toate guvernele României din anul 2000 încoace pentru starea agriculturii şi pentru modul în care au negociat cu UE pentru domeniul agricol.