Europenii preiau “invenţia românească clawback”?

Reprezentanţii producătorilor de medicamente au declarat, ieri, în cadrul conferinţei Mediafax Talks About Health Reform, că sistemul clawback reprezintă \"o invenţie românească\" nu foarte bună, care ar putea fi împrumutată şi în Europa. Afirmaţiile continuă, astfel, seria criticilor aduse de industrie acestui sistem. Sorin Popescu, şef grup Comunicare al Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali din România (ARPIM), a declarat că sistemul clawback este o invenţie românească. El a precizat că în România, în 2011, au fost consumate pe medicamente 6,8 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că ar trebui plătiţi 1,8 miliarde lei, adică 400 de milioane de euro, lucru care, în opinia sa, nu poate fi susţinut din punct de vedere economic. \"Ne interesează să avem o finanţare decentă\", a arătat Sorin Popescu, apreciind că SUA alocă 18% din PIB pentru sănătate, iar în Europa alocarea ajunge la 9%, în timp ce România a fost şi a rămas la sub 4%, ceea ce \"explică multe\". \"Nu contează cât de bogat sau sărac eşti, procentul pe care îl aloci este ceea ce vrei să se întâmple. Totul stă în puterea legiuitorului vizavi de acest procent. Se tot vorbeşte că, indiferent câţi bani s-au investit, servicile sunt la fel de proaste. Dacă toate trendurile arătau că majoritatea ţărilor alocă tot mai mult, în România s-a alocat tot mai puţin. Avem nevoie de un tratament decent, de aceea susţinem legea sănătăţii\", a mai spus Popescu. Potrivit acestuia, la nivel european, consumul anual de medicamente este estimat la aproape 230 de miliarde de euro. \"Noi avem 3,6% din populaţia Europei, dar cheltuim cu medicamentele doar 1%\", a precizat Popescu, adăugând că \"suntem pe penultimul loc în Europa din punct de vedere al stării de sănătate a sistemului medical şi ultimii în UE. În 2011 am stat mai prost decât în 2010. Mergem din rău în mai rău”, a arătat Popescu. El a mai spus că, în România se înregistrează cea mai scurtă perioadă de viaţă din Europa, iar această stare este foarte mult corelată cu finanţarea din sistem.

Despre unicitatea clawback-ului românesc a vorbit şi Laurenţiu Mihai, directorul executiv al Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR). \"Clawback-ul românesc încă e unic şi criza din Europa ar putea duce la împrumuturi din legislaţia românească. Există temeri că exemplul românesc, nu foarte bun, ar putea fi importat şi în alte state care se confruntă cu deficite\", a declarat Laurenţiu Mihai. Potrivit acestuia, Legea sănătăţii trebuie să fie dezbătută împreună cu legislaţia secundară. \"Experienţa ultimilor ani ne arată că o lege generală poate fi adoptată, dar fără legislaţia secundară vom aştepta mulţi ani implementarea acesteia. De mare importanţă este constituirea structurii publice, pe care noi o vedem nebugetară sau semibugetară, care să facă evaluarea tehnologiilor medicale\", a mai arătat directorul executiv al APMGR. Laurenţiu Mihai a vorbit şi despre eliminarea unei discriminări privind stabilirea preţului la medicamentele generice. Potrivit acestuia, calcularea taxei clawback cu TVA afectează genericele, iar din preţul final de raft, preţul producătorului e mult mai mic ca procent, din cauza marjelor mai mari.