Europol: ”20% din experţii în apărare cibernetică sunt poliţişti români”

Directorul Europol, Rob Wainwright, a declarat, astăzi, la Bucureşti, că 20% dintre experţii care lucrează pentru combaterea criminalităţii informatice în cadrul instituţiei sunt români. "Expertiza pe care specialiştii români o aduc în activitatea lor de zi cu zi în lupta împotriva acestei ameninţări este extraordinară", spune el. Acesta a mai arătat că a discutat cu ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, pentru a identifica noi modalităţi de luptă împotriva criminalităţii cibernetice în condiţiile în care "acest gen de infracţionalitate constituie una dintre cele mai mari ameninţări la adresa UE". La rândul său, ministrul Oprea a menţionat faptul că împreună cu directorul Europol a stabilit mai multe aspecte legate de colaborarea cu această instituţie. Oprea a mai spus că, în acest moment, România se află pe locul 6 din punct de vedere al numărului de schimburi de date realizate în sistemul de informaţii al Europol. În plus, el a subliniat că, dincolo de infracţionalitatea cibernetică, România are şi responsabilitatea opririi fluxului de imagranţi ilegali la frontiera estică a UE şi are cel mai modern sistem integrat de securizare a frontierelor.