“Europort”, la Constanţa

Portul Constanţa a găzduit, ieri, ediţia ocazională a expoziţiei internaţionale „Naval&Maritime Exhibition Romania”, organizată de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA), complexul expoziţional Ahoy Rotterdam, SC PA Libra SRL Galaţi (reprezentant al Asociaţie Naţionale a Constructorilor de Nave - ANCONAV), cu sprijinul Ambasadei Olandei la Bucureşti şi al Royal Dutch Navy. Expoziţia ocazională completează portofoliul tîrgului internaţional de echipamente navale „Europort”, care se organizează din doi în doi ani la Constanţa, următoarea ediţie a acestuia fiind planificată pentru 2010. La eveniment participă 38 de firme vest-europene şi româneşti producătoare de diverse echipamente navale de ultimă generaţie (motoare Diesel, generatoare, echipamente de punte, navigaţie, electrice, dragare etc). Participarea firmelor expozante atinge cote de 30 de ori mai reduse în România, comparativ cu ţara-mamă a tîrgului “Europort”, Olanda, unde vin la fiecare ediţie a evenimentului cel puţin 1.000 de firme de profil. „România este o ţară promiţătoare ca piaţă navală, vrem să dezvoltăm acest gen de manifestare de tipul tîrgurilor navale şi în anii viitori, miza fiind să aducem mult mai mulţi producători de echipamente din acest sector la Constanţa, dar şi mult mai mulţi vizitatori, inclusiv de peste hotare”, a declarat general managerul Business to Business Events al Ahoy Rotterdam, Gert-Jan van den Nieuwenhofl. Pentru industria navală românească, anul 2009 înseamnă scăderea comenzilor de echipamente specifice cu aproximativ 180 milioane euro în primul trimestru, conform estimărilor făcute de CCINA, şi găsirea de finanţare pentru firmele producătoare, care sînt refuzate de bănci la accesarea de credite. O problemă în plus este şi nerecunoaşterea de către potenţialele bănci creditoare a scrisorii de garanţie depusă de firmele în căutare de finanţare. Anul 2008 a fost însă benefic, dacă ne raportăm la cele 790 milioane euro - cifra de afaceri a celor opt şantiere navale din România, potrivit datelor CCINA. Criza economică are impact şi asupra industriei navale internaţionale, care se va concretiza în flexibilitatea spre discounturi la contractele negociate între producătorul de echipamente şi client, „preţuri în uşoară scădere faţă de 2008, dar nu foarte foarte mult, la finalizarea contractelor, totul depinzînd de cum va merge raportul dintre cerere şi ofertă în piaţă”, a declarat Nieuwenhofl. „Naval&Maritime Exhibition Romania” poate fi vizitată şi astăzi, pînă la ora 17.00. Deschiderea expoziţiei a fost marcată şi de prezenţa ministrului Apărării Naţionale, Mihai Stănişoară.