Eurovisionul românesc, mînă în mînă cu.... fotbalul

Emoţiile sînt în creştere pentru cei 24 de semifinalişti ai Eurovisionului naţional, care mai au de aşteptat cîteva zile pînă la confruntarea cu adversarii lor. În acest an, organizatorii evenimentului, Televiziunea Română, s-au gîndit să dea un aer… prospăt competiţiei, dar şi emisiunilor în cadrul cărora se vor desfăşura cele două semifinale şi finala. Prin urmare, show-urile televizate vor fi moderate de celebrii DJ ai unui cunoscut post de radio, Orlando, Escu şi Popescu.

Mai mult decît atît, în acest an, ideea pe care a fost structurată ediţia naţională Eurovision de anul acesta are la bază îmbinarea a două activităţi extrem de iubite de publicul român: muzica şi fotbalul, pentru că anul 2009 înseamnă cea de-a 11-a participare a României la Eurovision. De aceea, pe parcursul show-urilor din semifinale, dar şi din finală, echipa organizatoare, alături de gazdele Orlando, Escu şi Popescu, îşi propun să găsească al 11-lea „jucător” care să aducă succes României anul acesta la Moscova.

Piesele selecţionate pentru cele două semifinale sînt: „Pleacă” - interpret: Tina (ex. „POPS”), „Sunny Days” - interpret: „Zero”, „The balkan girls” - Elena Gheorghe, „Purple” - „Tabassco”, „Go on” - interpret Adrian Molnar, „Perdoname”, interpret - Juan Xavier, „Disco Maniacs” - Nico & Moni-k, „Nu am cu cine” - interpret: „Red Blonde”, „Stop” - interpret: Cătălin, „Can you forgive”, interpret - Costi, „I feel your presence”, interpret - Irina Popa, „Don\'t leave” - Alin Nica, „Strigă” - „Popa’s Band”, „The love is the life” - „Etnic”, „Nothing gonna change” - interpret: Besa Kokedhima (din Albania), „A girl like me” - Alexa, „Take the chance” - Floriana Pachia, „Everyday” - Adina Drăgoescu, „You are my love” - Cristina Şchiopu, „Dear Mama” - „Blaxy Girls”, „Love was never her friend” - „Dalma”, „Round & round” - „Imba”, „Someone like you” - Romeo Zaharia, „One last night” - Alexa.

Semifinalele Eurovision sînt programate pe 27 şi 29 ianuarie, iar marea finală va avea loc în 31 ianuarie. Concursul internaţional Eurovision 2009 se va desfăşura pe data de 16 mai 2009, la Moscova.