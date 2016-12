Eurovisionul şi-a publicat logo-ul din acest an

Organizatorii germani ai ediţiei din acest an a concursului Eurovision, care va avea loc la Düssedorf, în luna mai, au făcut publice designul, sloganul şi logo-ul competiţiei. Astfel, formula care va defini ediţia din 2011 este ”Feel Your Heart Beat”. Anul trecut, aceasta a fost „Share the Moment” şi le-a adus noroc reprezentanţilor României, Paula Seling şi Ovi, care au ocupat locul al treilea cu piesa „Playing with Fire”.

Din 2004, Eurovision are un logo diferit de la an la an, iar European Broadcasting Union (EBU) îi invită pe cei care găzduiesc ediţiile să creeze ceva unic şi reprezentativ. În 2011, logo-ul va ilustra sloganul “Feel Your Heart Beat”. Simbolul temei este o inimă care pulsează, realizată din raze multicolore şi se referă la marile emoţii pe care muzica le evocă: entuziasm, frumuseţe, iubire şi pasiune.