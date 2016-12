Eurythmics se reuneşte!

Duetul britanic Eurythmics, format din Annie Lennox şi Dave Stewart, se va reuni pe 27 ianuarie, la Los Angeles, pentru un recital dedicat împlinirii a 50 de ani de la apariţia formaţiei The Beatles în emisiunea ”Ed Sullivan Show”. Cântăreaţa Annie Lennox şi chitaristul Dave Stewart, care nu au mai cântat împreună din 2000 încoace, vor interpreta piese ale formaţiei The Beatles, în cadrul unui concert organizat de Recording Academy, care înmânează anual premiile Grammy. În timpul concertului, care va fi difuzat la televiziunea CBS, pe 9 februarie, vor cânta, de asemenea, solista R&B Alicia Keys, John Legend, John Mayer, Keith Urban şi grupul pop-rock Maroon 5. Concertul, intitulat „The Night That Changed America: A Grammy Salute to The Beatles“, omagiază recitalul formaţiei The Beatles din februarie 1964, în timpul emisiunii „Ed Sullivan Show“, care a lansat aşa-numita invazie britanică a muzicii rock.

Duetul Eurythmics, câştigător al mai multor premii Grammy, şi-a lansat primul album în 1981 şi a vândut peste 75 de milioane de discuri. Grupul s-a destrămat în 1990, pentru a se reuni în 1999, când a lansat un nou album şi a pornit într-un turneu muzical. În ultimii zece ani, cei doi muzicieni, cunoscuţi pentru hiturile ”Sweet Dreams (Are Made of This)” din 1983 şi ”Here Comes the Rain Again” din 1984, au mai cântat împreună la diverse evenimente.