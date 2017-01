Eva Green, nominalizată la premiile BAFTA

Actriţa de origine franceză Eva Green, cea mai recentă "Bond Girl", din filmul "Casino Royale", se numără printre nominalizaţii la Rising Star, distincţie cu care sînt recompensate tinerele talente în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor BAFTA. Eva Green, care a mai jucat în filmul "Regatul cerului" în regia lui Ridley Scott, concurează pentru acest premiu cu starul din "Perfume", Ben Whishaw, cu Cillian Murphy din "The Wind That Shakes the Barley", cu Naomie Harris, care a putut fi văzută în filmul "Miami Vice" şi cu Emily Blunt, nominalizată şi la premiile Globul de Aur pentru rolul din "Diavolul se îmbracă de la Prada".

Premiul Rising Star a fost acordat pentru prima dată la ediţia din 2006 a premiilor BAFTA. Anul trecut, această distincţie a fost atribuită actorului James McAvoy pentru rolul din "Cronicile din Narnia". Cîştigătorul este ales în urma voturilor publicului transmise online sau prin SMS şi va fi anunţat în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor BAFTA programată pe 11 februarie.