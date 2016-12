Eva Longoria iubeşte un sportiv cu 12 ani mai mic

Actriţa americană Eva Longoria, în vârstă de 37 de ani, a confirmat informaţia potrivit căreia are o relaţie cu un jucător de fotbal american în vârstă de 25 de ani. Vedeta, una dintre protagonistele serialului ”Neveste disperate”, a confirmat, joi, în emisiunea de televiziune Extra că are o relaţie amoroasă cu un bărbat celebru. Acesta este Mark Sanchez, fundaşul echipei de fotbal american New York Jets şi este cu 12 ani mai tânăr decât celebra actriţă. Eva Longoria a făcut aceste dezvăluiri în emisiunea TV prezentată de bunul ei prieten Mario Lopez. Actriţa s-a despărţit cu câteva luni în urmă de un alt bărbat mult mai tânăr decât ea, Eduardo Cruz, fratele actriţei spaniole Penelope Cruz. Longoria şi Eduardo Cruz, în vârstă de 27 de ani, şi-au început relaţia în februarie 2011 şi s-au despărţit în luna iunie a acestui an. Eva Longoria a obţinut divorţul de soţul ei, jucătorul de baschet Tony Parker, în ianuarie 2011, după ce acesta, care are în prezent 30 de ani, a recunoscut că a înşelat-o.

Mark Sanchez a avut relaţii cu alte două actriţe americane, Hayden Panettiere şi Jamie-Lynn Sigler şi cu modelul Kate Upton, unul dintre ”îngerii” casei de modă Victoria\'s Secret. Eva Longoria a devenit celebră graţie personajului Gabrielle Solis din serialul de televiziune ”Desperate Housewives / Neveste disperate”. Cel mai recent rol de pe marele ecran pentru Eva Longoria datează din 2008, când actriţa americană a jucat în comedia ”Numai peste cadavrul ei / Over Her Dead Body”.