Eva Longoria nu are noroc în dragoste

Eva Longoria nu pare să aibă noroc pe plan sentimental. Actriţa s-a despărţit de Ernesto Arguello, la patru luni după ce a început o relaţie cu omul de afaceri. „Nu a fost ceva foarte serios”, a declarat o sursă pentru „US Weekly”. „Cei doi s-au despărţit la începutul săptămânii trecute”, a adăugat sursa. Eva Longoria, în vârstă de 38 de ani, l-a întâlnit pe omul de afaceri în luna aprilie, când l-a distribuit în reality show-ul „Ready for Love“, pe care aceasta l-a produs. Actriţa a fost fotografiată ultima oară împreună cu Ernesto Arguello pe 4 august, într-o vacanţă pe care cei doi au petrecut-o în Marbella, Spania.

Eva Longoria a devenit celebră graţie personajului Gabrielle Solis din serialul de televiziune „Neveste disperate / Desperate Housewives”. Cele mai recente roluri de pe marele ecran pentru Eva Longoria datează din 2008, când a jucat în comedia „Numai peste cadavrul ei / Over Her Dead Body”, şi 2012, când a apărut în „For Greater Glory: The True Story of Cristiada”. De asemenea, actriţa a dat voce unui personaj din animaţia „Arthur Christmas” (2011).