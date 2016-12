Eva Longoria Parker cere interzicerea folosirii copiilor la muncile agricole

Actriţa americană Eva Longoria Parker a pledat, miercuri, în favoarea adoptării urgente a unor măsuri legislative care să interzică folosirea copiilor la muncile agricole din fermele de pe teritoriul SUA. Actriţa a făcut acest apel cu ocazia prezentării unui film documentar, la Washington, în care se susţine că numărul minorilor americani aflaţi în această situaţie este de aproximativ 400.000. “De fiecare dată când mâncaţi o salată, când înghiţiţi o legumă, ar trebui să vă gândiţi la faptul că ele au fost culese, poate, de un copil”, a declarat soţia jucătorului francez de baschet Tony Parker, care a crescut ea însăşi într-o fermă din statul american Texas. “Copiii care asigură hrana celui mai bine hrănit stat din lume merg adeseori la culcare cu stomacul gol”, a adăugat starul serialului “Neveste disperate”, cu ocazia prezentării filmului documentar “The Harvest”, aflat în etapa de postproducţie. Potrivit informaţiilor prezentate în acest documentar, aproape un sfert din totalul fructelor şi legumelor consumate în SUA sunt culese de circa 400.000 de copii imigranţi, adeseori provenind din familii de origine hispanică, majoritatea dintre ei fiind cetăţeni americani sau rezidenţi pe teritoriul american. În anumite cazuri, copiii lucrează până la 14 ore pe zi, opt luni pe an, în plin soare, aceste condiţii compromiţându-le accesul la educaţie. În faţa acestei situaţii, politicienii americani au lansat un apel pentru adoptarea unei noi legi care să îmbunătăţească statutul copiilor-muncitori.

Eva Longoria s-a lansat ca actriţă participând la un concurs destinat tinerelor talente, care a adus-o la Los Angeles. Tânăra actriţă a susţinut foarte multe audiţii şi a fost distribuită într-un episod din celebrul serial de televiziune al anilor \'90 “Beverly Hills 90210”. Adolescenta poreclită “răţuşca cea urâtă”, în special pentru că are o înălţime de doar 157 de centimetri, a devenit Miss Corpus Christi în anul 1988. Anul 2001 a reprezentat momentul “exploziei” Evei Longoria, actriţa obţinând rolul Isabellei Brana din celebrul serial american “The Young and The Restless / Tânăr şi neliniştit”. În 2003, actriţa şi-a făcut debutul pe marele ecran, jucând în lungmetrajul “Snitch\'d”, iar apoi a prezentat şi a fost coproducătoarea emisiunii de televiziune Hot Tamales Live: Spicy, Hot and Hilarious, care a avut un mare succes în SUA. În 2004, Eva Longoria a devenit Gabrielle Solis, cel mai sexy personaj din serialul de televiziune “Desperate Housewives / Neveste disperate”. În 2005, celebra actriţă americană a semnat primul ei contract publicitar cu brandul L\'Oréal, iar în 2007 s-a căsătorit cu talentatul şi foarte mediatizatul jucător francez de baschet Tony Parker. Actriţa

Eva Longoria, o cunoscută activistă pentru drepturile omului, a primit, la sfârşitul lui 2009, titlul de Filantroapa Anului din partea revistei “The Hollywood Reporter”. Eva Longoria a primit acest premiu datorită implicării sale în sprijinirea cauzelor umanitare şi pentru angajamentul ei faţă de cauza comunităţilor latino. Starul este purtătoarea de cuvânt a asociaţiei Padres Contra El Cancer (Părinţi împotriva Cancerului), o organizaţie nonprofit care doreşte să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale copiilor latino bolnavi de cancer şi ale familiilor lor. Eva Longoria este membru al acestei organizaţii din 2003 şi de atunci a vizitat numeroşi copii în spitale. În 2006, actriţa americană a înfiinţat Eva\'s Heroes, o organizaţie nonprofit, în oraşul ei natal, San Antonio, care asigură un program educaţional intensiv, în regim after-school, pentru copiii cu dizabilităţi.