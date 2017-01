Eva Mendes, cea mai mare admiratoare a lui Ryan Gosling

Actriţa americană Eva Mendes îi este dedicată complet iubitului său, Ryan Gosling, deşi relaţia lor are mai mult coborâşuri decât suişuri, dacă e să credem relatările din presa tabloid de peste Ocean. În primul rând, actriţa nu are decât cuvinte de laudă pentru chipeşul Ryan Gosling, convertit în regizor. Există zvonuri că filmul său de debut regizoral, intitulat ”How to Catch a Monster”, va avea premiera la Cannes, ceea ce ar confirma talentul de cineast al lui Ryan Gosling. Ce mai contează, însă, părerea unor critici de film, dacă iubita este cel mai mare fan! ”A creat o atmosferă foarte frumoasă pe platoul de filmare, o atmosferă de colaborare, creativă. Ştiu... sunt uluită. Este cel mai bun. Cel mai bun”, a declarat actriţa, recent, despre iubitul său din ultimii doi ani şi jumătate.

Presa de peste Ocean îi dădea despărţiţi dar, între timp, se pare că cei doi s-au împăcat. Atmosfera de cuplu nu a mai fost deloc plăcută în ultimul an, pentru că Eva Mendes făcea mereu presiuni asupra iubitului său pentru a se căsători şi a întemeia o familie. Surse din anturajul actorului canadian au precizat pentru diverse publicaţii că Ryan Gosling nu mai suportă deloc tensiunea din relaţia lor şi a preferat să se despartă câteva luni de ea. Ca să îşi ocupe timpul, dacă tot era singură, Eva Mendes s-a împrietenit cu colega January Jones, care la 36 de ani are un copil, singură. ”Eva petrece tot mai mult timp cu January şi cu fiul acesteia, Xander, de 2 ani. Cam exagerează cu sprijinul pe care i-l arată lui January, care uneori este extenuată de provocarea de a fi o mamă celibatară şi de a-şi menţine cariera. Este obsedată să îi arate lui Ryan că este pregătită să întemeieze o familie”, a declarat o sursă din anturajul actorului canadian.

Eva Mendes, de 40 de ani, pare totuşi să îşi fi schimbat atitudinea faţă de relaţia cu Ryan Gosling, de 33 de ani. Pentru filmul său de debut, acesta a tot călătorit la Reykjavik, în Islanda, pentru montaj, dar şi-a lăsat câinele în grija ei. Numai că Eva Mendes nu a mai avut răbdare pentru patruped şi i l-a pasat în grijă fostului iubit, George Augusto. Deşi cei doi s-au despărţit de câţiva ani buni, acesta a rămas asistentul ei personal şi se ocupă de o serie de afaceri ale actriţei. George Augusto a crezut, însă, întotdeauna că este mai degrabă un administrator al afacerilor fostei iubite decât un asistent personal şi s-a declarat umilit de aceasta când s-a trezit cu o listă de instrucţiuni din partea unuia dintre asistenţii lui Ryan Gosling cu privire la nevoile câinelui. Nu i-a picat bine nici faptul că pe patruped îl cheamă George. Bărbatul nu vrea, totuşi, să renunţe la slujba oferită de Eva Mendes, cel mai probabil pentru că încă mai speră la împăcare, mai ales că au trăit împreună o poveste de dragoste de mai bine de zece ani. Deocamdată, a avut curaj să îi spună actriţei că nu va mai avea grijă de ”celălalt George”, vreodată!