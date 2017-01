Eva Mendes nu se apropie de altar

Trăieşte o frumoasă poveste de iubire cu regizorul peruvian George Augusto, de mai bine de un deceniu, dar Eva Mendes nu se grăbeşte să calce în faţa altarului. ”Nu mă gândesc că mariajul este necesar, atât de necesar precum îl face societatea. Şi nu am o viziune negativă asupra lui. Cred că este o tradiţie veche şi dacă priveşti înapoi ce semnifica, în primul rând nu are nimic de-a face cu motivul pentru care ne căsătorim astăzi”, a declarat actriţa în vârstă de 37 de ani. În plus, Eva Mendes nici nu se grăbeşte să îşi întemeieze o familie şi nici nu simte presiunea de a deveni mamă. ”Nu ştiu dacă vreau copii dar ideea de căsătorie sună foarte plictisitor pentru mine, ca să fiu sinceră”, a completat vedeta, care recunoaşte că este o romantică incurabilă.