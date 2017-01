Eva Mendes şi Naomi Watts, noile chipuri Pantene

Actriţele Eva Mendes şi Naomi Watts au fost desemnate noile ambasadoare ale brandului Pantene şi vor fi prezente, începând din luna iulie, în toate campaniile de promovare a produselor cosmetice lansate de această companie. Eva Mendes va promova produsele Pantene din gama Breakage to Strength, iar Naomi Watts va promova produsele cosmetice din gama Flat to Volume. Ambele actriţe vor apărea în toate declinările campaniei integrate de marketing, inclusiv în spoturi TV, execuţii print, afişaje indoor, iMedia şi campanii de relaţii publice.

Născută pe 5 martie 1974, Eva Mendes a fost crescută în credinţa romano-catolică şi chiar dorea să devină călugăriţă. A urmat studii de marketing la California State University, la care a renunţat însă pentru a studia actoria. Este cunoscută din filme precum ”Zi de instrucţie / Training Day” (2001), ”Noaptea e a noastră / We Own the Night” (2007), ”Demon pe două roţi / Ghost Rider” (2007) şi ”Păcatele unui poliţist - Ultimul apel: New Orleans” (2009). Naomi Watts, care s-a făcut remarcată în filmul ”Mulholland Drive”, de David Lynch, în 2001, a fost nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, în 2004, pentru rolul din ”21 Grams”, regizat de Alejandro Gonzalez Inarritu.