Eva Mendes şi Ryan Gosling, viitori părinţi?

Actriţa americană Eva Mendes, în vârstă de 40 de ani, este gravidă în şapte luni, iar tatăl copilului este Ryan Gosling, de 33 de ani, cu care are o relaţie din 2011. Informaţia dezvăluită de site-ul revistei americane „OK!” a fost confirmată de revista „People”. Sarcina actriţei ar explica absenţa sa de pe covorul roşu de la Cannes, unde Ryan Gosling şi-a făcut debutul regizoral cu lungmetrajul „Lost River”. „Este pregătită să fie mamă şi să împartă acest lucru cu Ryan. Este un vis ce devine realitate”, a afirmat un apropiat al celor doi actori.

Chiar dacă aşteaptă primul copil, acest lucru nu înseamnă că ei formează în continuare un cuplu. Informaţia despre sarcina actriţei a venit după ce mai multe surse au anunţat, acum câteva săptămâni, despărţirea celor doi actori. Eva Mendes şi Ryan Gosling nu au mai fost fotografiaţi în public din noiembrie 2013, iar actriţa, din luna martie a acestui an.

Şi actorul american Robert Downey Jr. are abonament la... barză. Acesta va deveni din nou tată, soţia lui, Susan Downey, fiind însărcinată cu al doilea copil al cuplului, a anunţat actorul într-un mesaj publicat pe contul său de Twitter. În cursul aceleiaşi zile, actorul american, căsătorit cu Susan Downey din 2005, a revenit pe reţeaua de socializare Facebook pentru a anunţa că va avea o fetiţă, care se va naşte în noiembrie. „Hm, nu ştiu dacă este „o lume a bărbaţilor”, dar sunt sigur că femeile o conduc. Prin urmare, Susan şi cu mine suntem încântaţi să anunţăm că aşteptăm un copil. O fetiţă, pentru noiembrie”, a scris actorul într-un mesaj postat pe Facebook. Robert Downey Jr. şi Susan Downey mai au un copil împreună, Exton Elliot, născut pe 7 februarie 2012. Actorul american are, de asemenea, un fiu dintr-o căsătorie anterioară, cu actriţa Deborah Falconer, Indio, de 20 de ani, care, precum tatăl său odinioară, are probleme cu dependenţa de droguri.