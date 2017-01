„e-Vacaţă” iar în judeţul Constanţa!

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei lansează a treia ediţie a proiectului „e-Vacanţă”, dedicat utilizării inovative a Tehnlogiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) în procesul educaţional. Proiectul este deschis şcolilor din cele 255 de localităţi incluse în proiectul Economia bazată pe Cunoaştere (EBC) şi se desfăşoară în perioada 15 iunie - 1 septembrie 2008. Elevii sînt invitaţi să-şi petreacă o parte din vacanţă în mod activ şi creativ, întrecîndu-se în concursuri, navigînd pe Internet, intrînd în legătură cu alţi copii şi alte şcoli, transformînd o vacanţă obişnuită într-o e-vacanţă. În judeţul Constanţa, localităţile Băneasa şi Hîrşova fac parte din proiectul EBC: „Proiectul Economia bazată pe Cunoaştere se sprijină pe doi piloni: componenta educaţională şi cea adresată mediului de afaceri. După ce acum cîteva zile am lansat Programul de Finanţare Nerambursabilă e-Creştere, adresat întreprinzătorilor, iată că a venit şi momentul copiilor, pentru că, de cîteva zile, e vacanţă! Ne amintim cu toţii că în vacanţă ne plăcea să fim provocaţi, să facem lucruri noi, nemaipomenite, pentru ca tradiţionala compunere de la începutul noului an şcolar Cum mi-am petrecut vacanţa să nu includă doar timpul petrecut la bunici. O vacanţă în care ai realizat un album foto virtual, ai încercat să faci un site Internet sau te-ai jucat de-a ziaristul, merită povestită! Noi le-am oferit şcolilor din localităţile EBC instrumentele, respectiv calculatoarele şi accesul la Internet, şi în toamnă aşteptăm compunerile...”, a declarat ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI), Laszlo Borbély. „Prin ediţiile I şi II din anii 2006 şi 2007, e-Vacanţă! a repus în drepturi cultura colaborării dintre elevi şi cadre didactice în activităţi extracurriculare, derulate pe baza mijloacelor IT&C disponibile în şcoală. Natura ludică a proiectului, orientată spre stimularea creativităţii şi a participării cît mai multor elevi, cît şi implicarea membrilor comunităţii şi a personalului Reţelei Electronice a Comunităţii Locale, managerul şi administratorul IT, au făcut posibil un impact pozitiv la nivel local în anii trecuţi, cu şanse reale de multiplicare în anul 2008”, a declarat directorul Unităţii de Management al Proiectului din cadrul MCTI, Diana Voicu. Această iniţiativă are ca scop consolidarea deprinderilor de utilizare creativă a computerului, de comunicare, precum şi dezvoltarea de elemente de practică pedagogică modernă. Proiectul se adresează în egală măsură elevilor şi profesorilor, contribuind inclusiv la întărirea capacităţii de coordonare a resurselor şcolii. Proiectul va fi coordonat de directorul unităţii şcolare şi va fi monitorizat de Unitatea de Management al Proiectului EBC şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. În toamnă, şcolile vor transmite către MCTI un raport de proiect, incluzînd activităţile derulate şi produsele care ilustrează evoluţia acestora, urmînd ca în luna septembrie să se organizeze o expoziţie a celor mai reuşite proiecte.