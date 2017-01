Evacuare cu scandal în Piaţa Griviţei

22:42:27 / 20 Aprilie 2015

RUSINE ROMANIA

serios ROMI sau ROMANI tot aceeasi apa si pamin sunteti in EUROPA SUNT PLINI DE ALDE VOI CE SE FRACA PE LA PUFURI SI FUR DE RUPE PAMINTU -L nu ati fost voi in pielea noastra sa vedeti ce am simtit sau si eu am locuit acolo si mergeam la liceu si fratio mei la fel si eram elevi premianti la scoala nu k voi romini de mergeti la scoala sa va frecati prin WC .... sau sa luoam note doar pe bani , rasismu l vostru a si adus accea TARA in halul in care este VATI VINDUT TARA VOI ASTI ROMANII CE VA DATI DRETI ;CORECTI ;VOI SUNTETI HOTII CU ACTE IN REGULA ;VOI ATI ADUS ROMII IN SITUATIA IN CARE SUNT DE CERSEC SI FUR CUM SPUNETI VOI EI FACT TOT CE AU VAZUT DE LA VOI :))))))))))) TOT EI VAU FACUT SA FUGITI DIN TARA VOASTRA DACA MAI POTI SPUNE ASA K NICI TARA NU MAI AVETI DIN CAUZA VOASTRA SA VINDUT TARA SI AM AJUNS TOTII SCLAVI STRAINILOR . nu are rost sa mai scriu nimic mai mult dar asa pet cultura de romani sun TURCOAICA NU TIGANCA ASA CUM SPUNETI VOI SI DE AS I FI FOST NU MA DERANJA MAI MULT DECAT DACA ERAM ROMINCA SI PET CULTURA VOASTRA GENERALA ROMII SUNT TOT DE AI VOSTRII :))))) DAR VOUA VE ESTE RUSINE SA FITII CEEA ;CE SUNTETI AM LOCUIT ACOLO SI NU IMI ESTE RUSINE PET ASA; IMI ESTE RUSINI K FAC PARTE DIN ACEEA TARA NUMITA ROMANIA DIN CAUZA COMPORTAMENTULUI UNORA K VOI :APROOPO AM TERMINAT LICEU LA FEL SI FRATI MEI SI CU FACULTATEA DE DREP TERMINATA DAR FEMEIA ACEEA MOSTENITOARE LU PESTE CE A FACUT?????? DUMNEZEU NU DOARME NICIODATA A LASAT O GRAMADA DE SUFLETE IN PLINA IARNA AFARA OAMENI BOLNAVI BATRINI ACM SI EA PLATESTE PET ASA : PET VOI CE FACETI URA DE RASA NU UITATI K SI EUROPA VA CRITICA SI EI FAC LA FEL CU VOI ASA K MAI GANDITIVA INAINTE SA VORBITI FARA CUNOSTINTA CDE CAUZA : ))))))))))) si asta din cauza voastra a romanilor k vati vandut tara si ati asjuns de rasu l lumi dragi romini din ROMANIA ;)