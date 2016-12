Evacuată din casa în care a trăit o viaţă

Mariana Sava, de 58 ani, a trăit aproape 40 de ani într-o casă naţionalizată situată pe strada Plevnei nr. 2, din Constanţa, plătind chirie la stat. Ieri, femeia şi rudele ei au fost date afară din locuinţă de proprietarul imobilului, Gabriela Lascaridis, o româncă ce trăieşte în Grecia. Femeia şi-a revendicat în instanţă clădirea moştenită şi, după un proces care a durat câţiva ani, în aprilie 2010, Judecătoria Constanţa i-a dat câştig de cauză. Rând pe rând, chiriaşii care au locuit în imobil au fost evacuaţi, ultimii rămaşi în două camere, fără curent electric şi fără apă, fiind Mariana Sava, nepotul ei, Valter Florin Sava, de 19 ani, elev în clasa a XI-a la Liceul de Marină din Constanţa, fiica ei, Aurelia Opriţă, şi fetiţa acesteia, Lidia-Gabriela Opriţă, în vârstă de trei ani. Disperată că este aruncată în stradă în prag de iarnă, Mariana Sava a apelat la mila proprietarei. „Nu am unde să mă duc! Nepotul meu, pe care l-am crescut singură, învaţă foarte bine, este premiant, cu toate că nu am avut bani de cărţi şi de caiete şi îşi face lecţiile la lumina lumânării, riscă să nu mai poată merge la şcoală dacă vom locui în stradă. În primăvară vom primi o locuinţă socială şi am rugat-o pe proprietară să ne mai lase să stăm aici încă trei sau patru luni. Nu a vrut!”, a spus Mariana Sava. Ea spune că înştiinţarea de evacuare a venit în urmă cu opt zile şi nu a avut timp să-şi găsească o altă locuinţă. „Gabriela Lascaridis ne-a spus în urmă cu patru ani, când a murit soţul meu, că putem să stăm aici cât vrem noi, cu condiţia să avem grijă de casă. Iar acum s-a răzgândit şi ne aruncă în frig. Unde să ne ducem noi cu un copil mic?”, se întreabă Mariana Sava. După câteva ore de discuţii cu executorul judecătoresc, care a venit să pună în aplicare hotărârea de evacuare, femeia şi rudele ei au părăsit imobilul, nu înainte de a-şi scoate în stradă toate lucrurile personale.