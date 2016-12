Evaluarea elevilor, între 9 şi 23 mai

Din ordinul ministrului Educaţiei, Cătălin Baba, privind metodologiile care vizează evaluările ce decurg din Legea Educaţiei Naţionale, evaluarea pilot a competenţelor fundamentale ale elevilor la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se va desfăşura în perioada 9-23 mai. Potrivit reprezentanţilor Ministrului, la clasa a II-a, testele conţin două secţiuni: prima vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor, iar a doua abordează competenţe de matematică. Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. La finalul clasei a IV-a, evaluarea va include limba română, limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale, şi matematică. Evaluarea nu se va încheia printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ, mai spun cei de la minister. La finalul clasei a VI-a, evaluarea elevilor are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.