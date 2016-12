Evaluarea la clasa a VI-a, floare la ureche pentru copii

Primul examen din viaţa unui copil este întotdeauna marcat de emoţii. Ieri a avut loc prima probă a Evaluării Naţionale pentru 6.773 de elevi care termină, anul acesta, clasa a VI-a. Scopul evaluărilor este de a-i pregăti pe cei mici pentru examenele importante din viaţa lor, iar rezultatele nu se afişează public şi nu se înregistrează în catalogul clasei. Probele, care au început la ora 12.00, au fost susţinute la limba română şi o limbă străină (franceză, engleză, germană). Cei mici au avut la dispoziţie 60 de minute pentru rezolvarea subiectelor. Evaluările au fost susţinute în sălile de clasă în care îşi desfăşoară activitatea în mod normal, sub supravegherea unui cadru didactic care nu predă la clasa respectivă, însoţit de un alt asistent supraveghetor. „Testele nu au fost foarte grele, dar au avut, totuşi, o dificultate mai mare decât m-aş fi aşteptat. Este primul examen din viaţa mea şi am avut emoţii, dar totuşi m-am descurcat”, a spus Andrei, elev al clasei a VI-a A la Liceul Teoretic „Decebal” din Constanţa. Andreea, elevă în aceeaşi clasă, a spus că a avut emoţii la început, dar, după ce a văzut subiectele, ele au trecut şi că testul la limba engleză i s-a părut distractiv. În cadrul Liceului Teoretic „Decebal” au fost 76 de elevi care au susţinut ieri Evaluarea Naţională la nivelul clasei a VI-a. „Lucrările se corectează de o echipă comună de evaluatori, care nu predau la clasa de la care provin elevii, în cel mult şapte zile lucrătoare”, a spus directorul adjunct al liceului, Adriana Chiratcu. La limba engleză, cei mici au primit lucrările pe numere (1 şi 2), pentru a evita ca ei să copieze. „Subiectele au fost de nivel mediu, iar elevii au spus că s-au descurcat. Cred, totuşi, că a existat o discrepanţă între nivelul textului de la numărul 1 şi cel de la numărul 2. Ar fi trebuit ca ambele texte să aibă acelaşi nivel de dificultate”, a spus Corina Custurea, profesor de limba engleză la Şcoala nr. 43 „Ferdinand” din Constanţa. La rândul său, profesorul de limba română al Şcolii Gimnaziale nr. 7 „Remus Opreanu” din Constanţa, Marian Crăciun, a spus că subiectele au fost acceptabile şi au solicitat competenţele celor mici, dar pentru un elev care nu obişnuieşte să citească şi nu are un bagaj de cunoştinţe acumulat ar fi putut fi grele.