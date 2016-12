Evaluarea psihosomatică a viitorilor elevi, la îndemâna părinţilor

Părinţii copiilor care nu împlinesc 6, respectiv 7 ani, până la sfârşitul acestui an, dar care doresc, totuşi, să-i înscrie în clasa pregătitoare, respectiv clasa I, trebuie să solicite evaluarea psihosomatică a acestora, care să stabilească dacă pot face faţă programei şcolare. Pentru înscrierile din acest an, care încep pe 2 aprilie, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a organizat, cu sprijinul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Constanţa, 36 de centre de evaluare psihosomatică la nivelul întregului judeţ, cu şase mai mult faţă de anul trecut. „Avem 15 centre numai la nivelul municipiului Constanţa, faţă de 12 anul trecut. Acestea au fost organizate în aşa fel încât să acopere toate cartierele”, a declarat inspectorul şcolar general adjunct din cadrul ISJ, prof. Mircea Vrană. Lista completă a centrelor, care conţine adresele acestora, precum şi numerele de telefon la care pot fi făcute programări se află postată pe site-ul ISJ: www.isjcta.ro, la rubrica „Înscrieri pentru învăţământul primar 2013”. Potrivit calendarului de înscrieri în noul an şcolar, evaluarea psihosomatică are loc în perioada 2 - 19 aprilie, programările la centre fiind făcute până pe 17 aprilie. Părinţii/tutorii legali ai copilului vor trebui să prezinte o adeverinţă medicală prin care să se ateste că preşcolarul este „clinic sănătos”/”apt pentru şcoală” (sau un certificat de încadrare într-un grad de handicap dacă este cazul) şi certificatul de naştere al copilului (în original şi copie). „Lansez, prin intermediul mass-media, un apel către părinţi, rugându-i să-mi semnaleze situaţiile în care conducerea unităţilor de învăţământ sau personalul didactic le solicită anumite sume de bani în schimbul înscrierii copilului la clasa unui anumit cadru didactic”, a spus inspectorul şcolar general al ISJ, prof. dr. Răducu Popescu. De asemenea, conducerea Inspectoratului va pune la dispoziţia părinţilor şi o linie de telefon gratuită (TelVerde judeţean: 0800.700.800). Ea va fi disponibilă zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 şi 16.00, începând cu 1 aprilie 2013.