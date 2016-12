Evaluarea Sistemului de management integrat, trecută cu brio de RAJA Constanţa

O societate modernă este o companie ale cărei procese şi activităţi sunt controlate, atât intern, cât şi extern, de către factori de decizie cu competenţe naţionale, dar şi internaţionale. Din acest punct de vedere, SC RAJA SA Constanţa este recunoscută drept una dintre companiile cu cel mai înalt nivel de calitate al produselor şi serviciilor oferite, din ţară. Ca o confirmare a activităţii susţinute în scopul asigurării unor servicii de calitate şi pentru alinierea la standardele naţionale şi internaţionale, SC RAJA SA Constanţa are implementat şi certificat un sistem de management integrat calitate, mediu, siguranţa alimentului securitate şi sănătate în muncă, conform standardelor europene ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007, sistem certificat de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii Bucureşti – partener al IQNet. Anual, acest sistem de management integrat este auditat. Practic, compania noastră este verificată riguros pe toate cele patru paliere de către auditori recunoscuţi pentru exigenţa lor. Şi în acest an, în perioada 22-25 septembrie s-a desfăşurat auditul de supraveghere efectuat de echipa de audit SRAC Bucureşti, cu scopul evaluării conformităţii cu standardele de referinţă menţionate şi eficacităţii sistemului. Cu această ocazie, organismul de certificare SRAC a emis Raportul de audit, raport ce nu include nicio neconformitate sau observaţie, ci numai câteva domenii de îmbunătăţire, nivelul de integrare faţă de criteriile îndeplinite de organizaţie fiind de aproape 100%. Această nouă auditare, dar şi faptul că SC RAJA SA Constanţa reuşeşte an de an să menţină şi să îmbunătăţească sistemul de management integrat este garanţia pe care o oferim clienţilor că procesele care au impact semnificativ asupra calităţii serviciilor noastre sunt eficiente şi, implicit, consumatorii noştri au certitudinea că serviciile furnizate sunt de o calitate ireproşabilă, în conformitate cu cele mai înalte standarde europene. În plus, ca o reconfirmare a calităţii serviciilor furnizate şi a faptului că pentru societatea noastră grija faţă de clienţi este primordială, SC RAJA SA Constanţa este prima societate care primeşte la fiecare evaluare Licenţa de Operare Clasa I, pe o perioadă de timp de cinci ani.