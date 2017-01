Evaluările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a - între 28 mai şi 6 iunie

Evaluările care se fac în premieră anul acesta la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor derula între 28 şi 30 mai pentru elevii de clasa a IV-a, între 2 şi 4 iunie pentru cei din clasa a II-a şi în 5 - 6 iunie pentru elevii de a VI-a, a anunţat, astăzi, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie. În 28 mai va avea loc proba la Limba română, în 29 mai - Matematică şi în 30 mai - Limba maternă la clasa a IV-a. Evaluarea la clasa a II-a începe în 2 iunie cu proba de Limba română (scris şi citit), continuă pe 3 iunie cu Limba maternă (scris şi citit) şi se încheie pe 4 iunie cu proba de Matematică. Elevii care termină clasa a VI-a vor fi evaluaţi la Limbă şi comunicare, în 5 iunie, şi la Matematică şi Ştiinţe ale naturii, în 6 iunie. Timpul alocat pentru fiecare probă diferă de la o clasă la alta, fiind de 25 de minute la clasa a II-a şi de o oră la clasele a IV-a şi a VI-a. Potrivit ministrului, evaluările urmăresc să identifice evoluţia de ansamblu a elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, pentru a oferi date substanţiale care vor permite o analiză a sistemului de învăţământ preuniversitar (pe segmentele menţionate). Ministrul Pricopie a mai spus că evaluarea se desfăşoară în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ. Calificativele obţinute de către elevi la evaluare nu vor fi trecute în catalog, a mai spus acesta.