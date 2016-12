Evan Rachel Wood aşteaptă primul copil

Actriţa Evan Rachel Wood şi soţul ei, actorul britanic Jamie Bell, aşteaptă primul lor copil, care se va naşte în vară. Purtătorul de cuvânt al actriţei, Amanda Silverman, a declarat că cei doi actori sunt foarte încântaţi că vor deveni părinţi. Rachel Evan Wood şi Jamie Bell, care s-au logodit în 2010, s-au căsătorit anul trecut, în octombrie. Evan Rachel Wood, de 25 de ani, are o relaţie cu Jamie Bell, de 26 de ani, din 2005. Cei doi s-au cunoscut în timp ce filmau pentru trupa Green Day videoclipul piesei „Wake Me Up When September Ends” şi, deşi şi-au făcut cu acea ocazie tatuaje identice, s-au despărţit după un an. Cei doi şi-au reluat relaţia în 2010, după ce Evan Rachel Wood a rupt logodna cu rockerul Marilyn Manson.