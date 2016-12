Evazionist pedepsit cu suspendare

Acuzat iniţial de contrabandă cu ţigări, un bărbat din Agigea s-a trezit cercetat ulterior şi pentru evaziune fiscală. Pe 13 octombrie 2011, Vasile Cucu, de 57 ani, administratorul SC Sovar Com Trade SRL Agigea, a fost „vizitat” de oamenii legii, care i-au percheziţionat atât sediul firmei, cât şi locuinţa. În urma descinderii efectuate în clădirea societăţii, anchetatorii au ridicat 110 pachete de ţigări netimbrate şi mai multe documente contabile primare (facturi şi chitanţe fiscale), care nu erau înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii. Poliţiştii au descoperit, în timpul acţiunii, în partea din spate a imobilului, un depozit frigorific, în stare de funcţionare, în care au găsit aproximativ 200 de cutii de carton ce conţineau câte 50 de pungi cu fructe naturale congelate, al căror termen de valabilitate expirase în luna decembrie 2010. La sediul firmei au fost chemaţi lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor, Garda Financiară, Direcţia Sanitar - Veterinară şi Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor. În urma verificărilor, societatea a fost sancţionată de Garda Financiară Constanţa cu 8.000 lei, inspectorii hotărând închiderea acesteia pentru o perioadă de trei luni. Vasile Cucu a fost cercetat în libertate şi, în 2012, a ajuns în faţa instanţei. Ieri, Tribunalul Constanţa l-a găsit vinovat de evaziune fiscală şi contrabandă şi l-a condamnat la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Sentinţa nu este definitivă.