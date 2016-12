Evazionişti judecaţi

Doi constănţeni au fost trimişi în judecată, de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) Constanţa, sub acuzaţiile de evaziune fiscală, fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals. Potrivit procurorilor anticorupţie, Costin Răzvan Cârligeru şi Valerică Corodea, administratorii SC „Agropet Construct” SRL Constanţa, au acţionat în numele acestei firme fantomă, care nu a funcţionat niciodată, pentru a se sustrage de la plata obligaţiilor către stat. Anchetatorii spun că, în perioadele noiembrie 2005-ianuarie 2006 şi martie 2006-iulie 2007, cei doi au achiziţionat în regim de scutire de la plata accizelor, cu motivaţia „export-bunkeraj”, 2.173,849 tone de motorină de la SC „Petrotel Lukoil” SA Ploieşti, pe care au vîndut-o ulterior unor societăţi la un preţ ce includea şi acciza. Cârligeru şi Corodea nu au înregistrat în contabilitate veniturile realizate, prejudiciind statul cu 6.899.432 lei, echivalentul a aproape 2 milioane de euro. Conform anchetatorilor, cei doi au falsificat mai multe înscrisuri oficiale, cum ar fi autorizaţia de bunkeraj, de utilizator final şi declaraţiile vamale de export, facturi ce atestau în fals că au încasat bani de la comandanţii unor nave maritime ce nu au operat niciodată în Portul Constanţa Sud-Agigea, plus alte înscrisuri sub semnătură privată.