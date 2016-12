Evaziune de 5 milioane de euro

07:27:36 / 16 Aprilie 2015

EVAZIUNE FISCALA

poate presupusa evaziune ce este surprinzator este faptul ca din start din titlurile reportajelor orice muritor fara carte multa poate sa constate lipsa de pregatire si profesionalis a celor care estimeaza asemenea cifre ale evaziunii fiscale. lipsa de cunostinte minime si de pregatire a celor care instrumenteaza evaziunile este strigatoare la cer nu tin cont ca acesti agenti economici au achitat la stat impozite si taxe, nu tin cont de costurile de achizitie al imobilizarilor, al marfurilor nu stiu codul fiscal si se reped cu titluti ametitoare. un sfat invatati ministerul de finante sa nu mai trimita in teritoriu spete pe care inspectorii anaf dor le copiiaza si toate actele sunt la fel, judecatorii sa nu mai fie plictisiti si sa foloseasca experti profesionisti nu sa mearca pe aceleasi linie treziti-va specialistilor daca mai sunteti in tara, voi cei care mai stiti carte nu mai lasati mediocritatile si loazele sa lucreze ca si functionari publici cine a fost Mihai Perifan cind a fost angajat la finante un neica nimeni cine era fratisau un neica nimeni care se dadea mare cu afacerile lui socrusu care sfida pe toata lumea inclusiv organele de control care ii restituiau tva. daca lui zelca i s-au restituit 5 milioane de eura tva cite investii care sau facut in tara si au beneficiat de restituiri citi specialisti si judecatori trebuie sa demonstreze adevarul....UN FAPT NU IL INTELEGE OMUL DE RIND DE CE IN ACESTI 10 ANI AU FOST LASATI ACESTI NEICA NIMENI SA FURE SI SA SE LAFAIE DE CE