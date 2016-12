Evaziune fiscală de peste 12 milioane lei

Comisarii Gărzii Financiare Constanţa au finalizat o serie de verificări efectuate la sediul societăţii SC „Alfarom 2000” SRL din Constanţa, cu stabilirea unui prejudiciu de 12.052.143 lei şi cu întocmirea unei sesizări penale în cazul administratorului firmei, sub aspectul evaziunii fiscale. Potrivit Gărzii Financiare Constanţa, în urma verificărilor efectuate la SC „Alfarom 2000”, societate care în prezent şi-a schimbat sediul social în Bucureşti şi are ca administrator un cetăţean suedez, s-a constatat că aceasta a comercializat 51.075 tone cereale şi a prestat servicii de transport în valoare de 40.977.285 lei, către o altă societate din Constanţa, fără a înregistra operaţiunile în contabilitate şi fără a le declara la organele fiscale teritoriale. Pentru că societatea nu şi-a înregistrat facturile emise pentru produsele comercializate în contabilitate, prejudiciul adus bugetului statului de către această firmă este în sumă de 12.052.143 lei. Sesizarea penală întocmită pentru aceste încălcări ale prevederilor legale a fost transmisă Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa. Totodată, a fost transmisă şi către Direcţia Generală a Finanţelor a Publice Constanţa o adresă prin care se solicită calcularea cu exactitate a prejudiciului creat. Tot pe linia comerţului cu produse agricole, comisarii Gărzii Financiare Constanţa au descoperit că SC „Autorom” SRL Constanţa, societate ce are ca administrator o persoană cu domiciliul în Brăila, tranzacţiona fără documente legale de provenienţă cereale în valoare de 5.454.573 lei. Întrucît fapta constituie activitate ilicită, controlul s-a finalizat cu aplicarea amenzii în valoare de 20.000 lei şi confiscarea sumei de 5.454.573 lei. În perioada ianuarie - mai, numărul sesizărilor penale întocmite de către comisarii Gărzii Financiare - Secţia Constanţa a fost de 129, valoarea totală a prejudiciului fiind 78.273.158 lei.