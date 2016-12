„Evaziunea este singura şansă de supravieţuire a firmelor”

CERC VICIOS Sistemul fiscal împovărează agenţii economici şi, astfel, singura şansă de supravieţuire este evaziunea fiscală, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, care se arată totuşi optimist că pe viitor „nu vor mai fi zeci de schimbări ale Codului Fiscal”. Guvernatorul a vorbit în cadrul unei conferinţe cu tema „Finanţarea prin bursă” şi a amendat fiscalitatea excesivă pentru lipsa de transparenţă care împiedică listarea multor firme. „Dacă vom continua cu un sistem fiscal care te împovărează, îţi scoate ochii din cap şi îţi dă o singură şansă să supravieţuieşti şi acea şansă este să faci evaziune, nu ai de ce să speri la transparenţă”, a spus Isărescu. Guvernatorul a ţinut să precizeze că nu doreşte să facă observaţii ministrului de Finanţare, ci doar să semnaleze un cerc vicios în care se află antreprenorii români.

CONCURENŢĂ SĂNĂTOASĂ Şeful BNR consideră că bursa face o concurenţă sănătoasă băncilor, pentru că este o alternativă viabilă de finanţare. „Concurenţa este bună pentru bănci. Este bine ca ele să ştie că firmele mai mari şi mai mici au unde să se ducă dacă vor finanţare. Îi mai aduce cu picioarele pe pământ pe colegii noştri bancheri”, a spus Isărescu. Guvernatorul a mai notat şi faptul că listarea la bursă a companiilor de stat va duce la o „transparentizare a deciziilor şi la o mai mare responsabilitate”, pentru că managerii „vor trebui să dea seama în faţa acţionarilor”. „Este un mare pas înainte. Întreprinderile de stat vor avea responsabilitate publică, aşa cum e firesc. Spre exemplu, firmele de electricitate au funcţii publice. Pică trei sârme şi se nenoroceşte un sat sau un întreg oraş. Păi, au funcţie publică, dar nu dau seama public şi când este să îi tragem la răspundere, pe cine luăm de urechi?”, a comentat Mugur Isărescu.

INUNDAŢIE DE BANI Nu în ultimul rând, şeful băncii centrale apreciază că piaţa de capital poate pune umărul la dezvoltarea macroeconomică a ţării, împreună cu absorbţia fondurilor europene. „România s-a obişnuit cu o inundaţie de bani şi e greu să fii obişnuit aşa. După opt ani de creştere, avem parte de un reflux. Am evitat ieşiri masive de capital, dar nici bani nu au mai venit. Intrările de capital s-au mişcorat de şapte ori, între 2010 şi 2011, iar variaţia ne-a creat probleme. În plus, am avut şi marea dezamăgire să constatăm că trendul negativ nu a fost deloc compensat prin gradul de absorbţie a fondurilor europene”, a conchis guvernatorul. În 2012, banca centrală a punctat de mai multe ori faptul că revenirea economiei trebuie susţinută cu fonduri structurale.