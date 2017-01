Eve şi-a amânat concertul din România

„Diva” hip-hop-ului, Eve, care ar fi trebuit să susţină un concert în România, ieri seară, şi-a amânat venirea în ţară pentru sfârşitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie. Spectacolul trebuia să fie susţinut într-un club bucureştean. „Deşi îşi dorea foarte mult să viziteze România, Eve a fost nevoită să-şi amâne, din motive independente de voinţa ei, concertul programat pentru această seară (vineri, n.r.)” se arată în comunicatul organizatorilor. Agenţia de booking Paul Soll a anunţat că, din cauza unor probleme de sănătate, Eve nu mai poate ajunge, la sfârşitul acestei săptămâni, în România.

Eve Jihan Jeffers s-a născut în Philadelphia, statul american Pennsylvania, pe data de 10 noiembrie 1978. Primul său contact cu muzica s-a produs la o vârstă foarte fragedă, pe când făcea parte din mai multe coruri. De-a lungul carierei sale artistice, a vîndut peste şapte milioane albume în întreaga lume. În anul 2003, cîntăreaţa a devenit mai mult decât un star hip-hop, dobândind propriul show televizat, intitulat „Eve”, ce s-a derulat timp de trei sezoane. Un real succes a înregistrat şi în lumea modei, odată cu lansarea propriei linii de haine. Eve a avut numeroase roluri importante în producţii cinematografice care au rulat pe marile ecrane, cum ar fi „Barbershop”, „Third Watch”, „Spider-Man: The New Animated Series”, „XIII”, „The Woodsman”, „Barbershop 2: Back in Business”, „One on One”, „The Cookout”, „Flashbacks of a Fool”, „Whip It!”, „Glee” şi „Good Hair”, ultimele două fiind lansate chiar în acest an.