Eveniment astronomic: Super Luna 2014

Fenomenul astronomic de Lună plină la perigeu, cunoscut în ultimii ani sub denumirea pompoasă de "Super Lună", când satelitul natural al Pământului se va afla la o depărtare de 356.896 de kilometri de Terra, va putea fi observat în noaptea de duminică spre luni. Potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", fenomenul va putea fi observat duminică, începând cu ora 21.12. "Super Luna" reprezintă acel fenomen astronomic care constă în suprapunerea fazei de Lună plină/ Lună nouă cu poziţia satelitului la perigeul - punctul cel mai apropiat de Terra de pe orbita satelitului - traiectoriei sale circumterestre. "Super Lună" este un termen nou introdus în astronomia modernă şi a fost inventat de astronomul Richard Nolle în 1979. Termenul, foarte pompos, a devenit foarte popular în ultimii ani. Anterior, astronomii numeau acest fenomen pur şi simplu "Lună plină la perigeu", respectiv "Lună nouă la perigeu". Potrivit definiţiei date de Richard Nolle, o "Super Lună" este o Lună nouă sau una plină care se află la punctul cel mai apropiat de Terra pe orbita satelitului. Fenomenul este considerat banal din punct de vedere astronomic, pe parcursul unui an putând fi observate, în medie, aproximativ 4-6 "Super Luni". De asemenea, aproximativ o dată la un an şi 48 de zile, Luna se află la perigeul maxim. În ceea ce priveşte anul 2014, potrivit definiţiei lui Nolle, se pot observa cinci "Super Luni". Prima din 2014 a fost pe 1 ianuarie, a doua, pe 30 ianuarie, a treia, pe 12 iulie. Următoarele "Super Luni" ale acestui an vor fi pe 10 august şi pe 9 septembrie. Astronomii spun că nu se poate sesiza o diferenţă cu ochiul liber între o "Super Lună" şi o Lună plină/ Lună nouă obişnuită.