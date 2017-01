Eveniment automobilistic “Motul Motorsport Event 2014”

A treia ediţie a evenimentului automobilistic “Motul Motorsport Event”, organizat de Clubul Sportiv Seaside Roads, se va desfăşura vineri, sâmbătă şi duminică, la Maritimo Shopping Center din Constanţa. Cu această ocazie vom consemna şi o premieră, Constanţa găzduind pentru prima oară o etapă din Campionatul Naţional de karting. Se va concura pe un circuit lung de un kilometru, amenajat în parcarea centrului comercial. Vineri sunt programate antrenamentele libere, sâmbătă vor avea loc antrenamentele oficiale, calificările şi pre-finala, iar concursul propriu-zis este prevăzut pentru duminică, între orele 12.30 şi 15.00. “Motul Motorsport Event 2014” mai cuprinde tradiţionalul concurs de îndemânare pentru amatori, ajuns la ediţia a treia, şi demonstraţii oferite de cunoscuţi piloţi de raliuri, de drift sau de viteză în coastă.

Organizatorii au prefaţat evenimentul cu o conferinţă de presă care a avut loc marţi, la Maritimo Shopping Center. „Acest eveniment auto a urcat an de an, iar plusul de anul acesta îl reprezintă organizarea etapei din CN de karting, premieră absolută pentru Dobrogea. Avem din nou concursul pentru amatori, la care se poate înscrie orice posesor de permis de conducere, cu maşina personală”, a declarat Darius Petre, principalul organizator al competiţiei şi preşedinte al CS Seaside Roads, în timp ce Marius Rădulescu, managerul Maritimo Shopping Center, aşteaptă un număr cât mai mare de spectatori şi la ediţia din acest an: „Maritimo încearcă mereu să fie gazda şi a altor evenimente în afara celor legate de shopping. De aceea şi avem ediţia a treia a acestui eveniment auto, care pentru prima dată va ocupa întreaga parcare exterioară de la Maritimo”.

INVITAŢIE LA SPECTACOL AUTOMOBILISTIC „Sunt constănţean, chiar dacă m-am mutat de aici de mulţi ani, iar Motul este mereu prezent aici la acest eveniment auto, alături de Darius şi de echipa sa. Invit toţi constănţenii să petreacă un weekend frumos alături de noi, la MSC”, a spus Bogdan Dănăilă, reprezentant al Motul în România. „Mă bucur foarte mult că există etapa de karting de la Constanţa, fiind o bună ocazie şi pentru mine de a participa, cu costuri mai mici. Concursul de amatori le oferă tuturor şansa de a-şi demonstra talentul şi de a-şi prezenta un hobby, pilotajul”, a declarat Ionuţ Moisii, câştigător al concursului rezervat amatorilor în 2012 şi 2013, iar anul acesta, participant la concursul de karting, a doua etapă din actuala ediţie a CN.

Până sâmbătă, când vor începe demonstraţiile, vor fi expuse în centrul comercial un Ferrari 458 Challenge, un monopost de viteză în coastă marca Ligier (fabricat din fibră de sticlă şi din fibră de carbon) şi maşina de curse a lui Mihai Beldie, un BMW Seria 1 pe care acesta pilotează în CN de viteză în coastă. Va fi organizată o tombolă cu premii-surpriză, inclusiv posibilitatea de a parcurge circuitul de la Maritimo pe scaunul din dreapta al unui Ferrari, Mitsubishi EVO sau BMW!