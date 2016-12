Eveniment cultural cu prilejul Zilei Armeniei

Un eveniment cultural special se va desfășura în această sâmbătă, de la ora 17.00, în sala „Remus Opreanu” din cadrul Instituției Prefectului Constanța, cu prilejul Zilelor Armeniei. Astfel, scriitorul ieșean Marius Chelaru va ține o cuvântare în care va vorbi despre oameni, Armenia și poezia armeană, moment urmat de o lansare editorială a cărei protagonistă va fi scriitoarea Arșaluis Sarchisian Gurău. Aceasta va lansa o nouă carte ce îi poartă semnătura, intitulată „Al treilea ochi” și apărută anul acesta, la editura VIF Constanța. Evenimentul editorial va fi moderat de conf. univ. dr. Constanța Călinescu. La această manifestare sunt invitați să participe membri ai Comunității Armene din Constanța.

Sărbătoarea armenilor va fi marcată la Constanța și duminică, în locația din strada Primăverii nr. 45, unde este programată, de la ora 14.00, o întâlnire cu membrii comunității armene.

„AL TREILEA OCHI” AL LUI... ARȘALUIS SARCHISIAN GURĂU Noua carte semnată de Arșaluis Sarchisian Gurău a fost concepută ca un volum de nuvele. Autoarea a explicat: „Cartea „Al treilea ochi” este un volum de nuvele (proză scurtă, cu excepția primeia, „Al treilea ochi”, care dă și titlul cărții; aceasta este mai amplă. Inițial, era proiectată ca roman; cum însă cititorii ni s-au cam împuținat, iar răbdarea lor e foarte limitată, i-am concentrat acțiunea la vreo sută de pagini). Cartea conține șapte nuvele, toate având ca sursă viața reală, cotidiană; ici-colo - câte o sugestie de fabulos, la limita cu realul totuși. Ideea pe care am urmărit-o este că în viața fiecărui om, oricât de modestă și de banală, există elementul spectaculos, senzaționalul, ceea ce face din orice existență o experiență unică, irepetabilă. Consider că acțiunea fiecăreia dintre ele, cu specificitățile rezultate din caracterul particular, unic, al vieții personajelor, conține o remarcabilă valoare de generalizare, încât să suscite interesul și curiozitatea lectorului, căci orice experiență, chiar dacă străină, inedită pentru noi, este un exercițiu de cunoaștere”.

Arșaluis Sarchisian Gurău a mai lansat, vara trecută, un volum de „Critice şi lirice”, care îi reflectă preocupările şi devotamentul pentru cuvânt, autoarea fiind şi profesoară de limba română. Pe lângă eseuri și versuri, volumul prezintă şi un fragment din epopeea naţională a armenilor, „Sasna Dun”, tradus în limba română de autoarea cărţii „Critice şi lirice”. Epopeea naţională a armenilor, „Sasna Dun”, comparabilă cu alte mari creaţii ale genului, precum „Epopeea lui Ghilgameş”, „Iliada” sau „Mahabharata”, circulă în peste 50 de variante. Aceasta se pare că ar fi fost desăvârşită în timp, după unii specialişti - prin secolul al VII-lea, după alţii - începând cu secolul al X-lea, în peste 50 de variante.