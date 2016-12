Eveniment istoric la Coca-Cola

Coca-Cola expune, pentru prima oară în istoria firmei, caseta în care se păstrează formula secretă a băuturii, scoasă din pivniţele băncii în care se află de 86 de ani. Vizitatorii muzeului din Atlanta nu vor putea vedea decât caseta de fier, nu şi formula veche de 125 de ani. Caseta, care nu s-a mişcat din 1925 de la filiala SunTrust Bank din centrul oraşului Atlanta, este expusă permanent, începând de joi, la muzeul The World of Coca-Cola din Atlanta (Georgia), unde are sediul compania. ”Este o zi deosebită în istoria firmei şi un cadou de sărbători, în acest an, la a 125-a aniversare a societăţii. Compania a făcut mereu totul ca să păstreze secretul formulei Coca-Cola iar acum, prezentând caseta la The World of Coca-Cola, împărţim cu toată lumea o moştenire legendară”, a declarat Phil Mooney, directorul arhivelor societăţii.

De la inventarea în 1886 a băuturii Coca-Cola, de către un farmacist din Atlanta, John S. Pemberton, formula ei a rămas secretă, fiind cunoscută doar de un număr mic de persoane şi nefiind scrisă. Însă în 1919, ca să poată primi un împrumut bancar, proprietarul de atunci al companiei, Ernest Woodruff, a cerut predecesorilor săi să scrie formula pe o foaie care a fost depusă la o bancă din New York. În 1925, când împrumutul a fost rambursat, Ernest Woodruff a luat formula scrisă şi a depus-o la o bancă din Atlanta, unde se află şi în prezent. Compania Coca-Cola, numărul unu mondial pe piaţa băuturilor fără alcool, reuneşte 500 de mărci diferite, Coca-Cola, dar şi Fanta, Sprite sau Minute Maid, realizând o cifră totală de afaceri de 15 miliarde de dolari pe an. Ea vinde 1,7 miliarde de sticle pe zi în peste 200 de ţări şi are peste 700.000 de salariaţi.